En una semana clave, el debate de la ley ómnibus enciende alarmas en los mercados

Todos esos son síntomas de un gobierno que en seis meses acumula frenos de los grupos del poder político y económico (el Congreso demora la ley Bases y le impone una reforma jubilatoria; la Iglesia lo sermonea por el escándalo de los alimentos retenidos y el campo acopia y no liquida la cosecha en su totalidad) y una gestión que no cumple promesas de campaña que, según el relato oficial, iban a ser concretadas en forma inmediata (el levantamiento del cepo y el proyecto Bases para avanzar en reformas de fondo).

El dueño de una importante sociedad de Bolsa le dijo a Letra P que en Wall Street “el poroteo no da” para pasar la ley y que la semana pasada ese fue uno de los motivos de la toma de ganancias. Una frase grafica su lógica de pensamiento: “El inversor extranjero piensa así: en Diputados votaron una reforma de las jubilaciones que no tiene financiamiento. Si el Gobierno no puede pagarla, explota todo; entonces, mejor vender mis bonos argentinos porque el Estado no va a poder pagármelos. Lo mismo con la ley Bases. Si a los seis meses no tiene la herramienta que puede darle inversiones y cambios profundos que el mercado aprueba, ¿cómo los va a hacer?”.

Inflación

Las consultoras privadas estiman que mayo estará alrededor del 5%, por debajo de abril pero, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, será el piso de los próximos meses. No será una cifra sorpresa, aunque hacia adelante habrá que prestar atención a cómo inciden los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

unnamed (2).jpg La inflación en la era Javier Milei

El jueves el directorio del BCRA se reunirá para saber qué hacer con la tasa de interés de plazos fijos, hoy en un nivel expulsivo para los instrumentos en pesos. ¿Habrá cambios por el número de inflación?

Dólares frescos del FMI

Más allá de que el Board apruebe o no la última revisión técnica y gire los u$s800 millones correspondientes, que ayudarán a las escasas reservas internacionales, el documento que acompañe esta votación será vital. Caputo ya anunció que está negociando con los técnicos de la entidad crediticia dólares frescos para financiar las arcas del Central, seguramente con el fin de abultar esa billetera para abrir el cepo lo antes posible.

En su última conferencia de prensa, la vocera del Fondo, Julie Kozack, esquivó la pregunta sobre el financiamiento, pero en este nuevo texto puede haber novedades. Allí también repitió la necesidad de ajustar “la calidad” de la motosierra y le dijo a Milei que tenga cuidado con la población más vulnerable.

Tal como viene contando Letra P, al FMI le preocupa que haya un estallido social. Un dato extra: esta vez, el Directorio tardó un poco más en reunirse que en otras ocasiones para decidir qué hacer con el caso argentino.