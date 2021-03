Se lanzó 100 Barrios, un nuevo espacio político porteño

Vecinos de diferentes barrios y numerosos jóvenes se sumaron este sábado al lanzamiento de la nueva agrupación porteña 100 Barrios, que tiene por objetivo trabajar por la ciudad de Buenos Aires con "una mirada distinta a la habitual, desde adentro de la política con la convicción de concentrarse en las soluciones y dejando de lado las discusiones partidarias"

Bajo el lema "Volvamos a lo esencial", desde las 10 de la mañana el nuevo nucleamiento llevó adelante un cronograma de más de 50 actividades a lo largo del día que congregaron durante todo el día a los vecinos de Plaza Houssay (Av. Córdoba 2100), en la esquina de San Juan y Boedo, en avenida Eva Perón 2289 (Flores) y en el cruce de avenida Iriarte y Luna en Barracas, en una jornada en la que se desarrollaron talleres, muestras, espectáculos y debates.

Con un perfil vecinal, apartidario y plural, la propuesta de 100 Barrios promete constituir "un espacio político diferente, enfocarse en lo básico, lo esencial y concentrarse en trabajar cerca de los vecinos y las vecinas de la ciudad".

Somos un grupo de vecinos, vecinas, compañeras, compañeros, amigos y amigas de los distintos barrios de Ciudad de Buenos Aires que buscamos una sociedad justa, igualitaria, inclusiva, y que todas las personas puedan desarrollarse y dignificarse. Entendemos que para lograrlo tenemos que formar parte de las decisiones", sostienen.

Varios de los integrantes de esta nueva agrupación se proponen contribuir con la experiencia que muchos construyeron en la Universidad de Buenos Aires, "con acciones como repartir comida hasta participar en algún dispositivo de salud".

En 100 barrio aclaran que no responden "a ningún partido". "Eso nos otorga libertad a la hora de hablar con gente para que se involucre en el proyecto", afirman. No obstante, no niegan la aspiración de participar en una instancia electoral en 2023. "La creación de esta agrupación, de la cual nos tenemos que sentir todos parte, cuenta con una organización importante que nos permite, si nos involucramos y nos comprometemos, tener en tres años un rol protagónico en la toma de decisiones de las políticas en la Ciudad", dicen.

"Entendemos que estamos en un momento histórico, atravesando una etapa por demás compleja, no sólo en términos de salud y economía sino también como sociedad, donde a nivel político se refleja una crisis de identidad. Hoy estamos ante una oportunidad que no podemos dejar pasar", concluyen.