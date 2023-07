Tucumán: molesto con Alfaro, el radicalismo apuesta por Bullrich y complica a Larreta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falfarogerman%2Fstatus%2F1672360692320710656&partner=&hide_thread=false Argentina va a cambiar de la mano de @horaciorlarreta y @GerardoMorales.



Necesitamos un modelo de país que traiga orden, paz y progreso.



Es por eso que vamos a acompañar la fórmula que va a trabajar por una República con un modelo federal y transparente. pic.twitter.com/Aa5kMahYhZ — Germán Alfaro (@alfarogerman) June 23, 2023

En rigor, la fórmula Sánchez - Alfaro obtuvo casi 13.000 votos más que Ávila en San Miguel de Tucumán. La senadora perdió por 6.205 votos, la mitad del gap que denuncia el alfarismo. En la UCR señalan que el corte se debió al desgaste de la gestión municipal, porque las mesas en las que se perdió fueron de barrios alejados del centro, en donde persisten demandas sin respuestas de servicios públicos básicos.

Según una fuente cambiemista, la lista de Ascárate buscaba contener a los sectores radicales que no votarían por Alfaro, quien hasta hace unos años fue socio del exgobernador José Alperovich y del actual mandatario, Juan Manzur. Ante la ausencia de una conducción clara en el radicalismo tucumano sobre qué camino adoptar como partido, debido a la actitud prescindente de Sánchez, su titular, que se llamó a silencio y no participó de ninguna negociación, un importante espacio boina blanca analiza por estas horas trabajar en las PASO para evitar el triunfo de Alfaro. "No nos han dejado otro camino. El partido de Alfaro ya no es lo que supo ser, se cerró sobre sí mismo, y Amaya no tiene estructura. A Campero, en contrapartida, le fue bien en su municipio", reflexionó.

Se trata, sin duda, de un escenario complejo para el radicalismo tucumano porque al apoyar a Larreta, Alfaro también acompaña a Morales, quien manda en el comité nacional de la UCR. El radicalismo tucumano se sintió destratado por haber sido apuntado como responsable de la derrota de Ávila y las primarias del 13 de agosto podrían ser una oportunidad para ponerle fin al recorrido político del intendente de San Miguel de Tucumán y despejar el camino para el todavía lejano 2027. En el camino, el que puede sufrir el impacto de la migración radical es Larreta. Bullrich, saca tajada.