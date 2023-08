Tucumán: el peronismo busca las razones de la derrota para darla vuelta en octubre

Tucumán no fue una excepción en el batacazo electoral que dio en las primarias el candidato presidencial de La Libertad Avanza , Javier Milei . En medio de la sorpresa, nadie en el oficialismo local esperaba que la fórmula de Unión por la Patria (UP), que integran Sergio Massa y Agustín Rossi , quedara relegada al segundo lugar con 280.000 votos, pese a que contaba con el apoyo explícito del Ejecutivo tucumano. El trago amargo se completó con los resultados en la categoría para Diputados, donde la lista que encabezó el senador Pablo Yedlin sumó solo 15.000 sufragios más. Detrás se ubicó el legislador provincial Ricardo Bussi , socio de Milei, que alcanzó los 252.489 votos.

Nadie imaginaba que los 612.000 votos con los que el peronismo tucumano ganó las elecciones provinciales de junio y le arrebató la capital a Juntos por el Cambio (JxC) se reducirían a la mitad este fin de semana. Es que UP apenas superó los 310.000 sufragios contando también los que obtuvo Juan Grabois. Como contó este medio, el oficialismo local esperaba alcanzar el medio millón de votos por las características de los comicios, en los que no estaban en juego cargos ejecutivos provinciales, lo que suponía un menor compromiso de la dirigencia y el punterismo territorial. Aun así, no estaba en los planes una derrota.