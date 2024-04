Cuál es la red de intereses detrás de las 21 tapas de Clarín por el escándalo de los seguros

Cuando el 24 de febrero pasado el diario Clarín publicó la nota central escrita por Ricardo Roa en la edición impresa, que ya había sido anticipada en la web, se inició una saga no inédita, pero sí poco habitual, que todavía continúa. La investigación sobre la actuación de intermediarios en la contratación de seguros firmada por uno de los principales cuadros del medio, dedicado habitualmente a escribir editoriales y no a primerear primicias, fue la primera novedad. No fue la única.