Tucumán: unidad y medio millón de votos, el desafío del peronismo para el 13A

El peronismo buscará este domingo en Tucumán repetir los 610.000 votos que le dieron la victoria en las elecciones provinciales de junio para consolidar su hegemonía y aportar a la cosecha nacional de Unión por la Patria (UP). Sexto distrito electoral del país, con 1,2 millones de personas habilitadas para votar -3,7% del padrón nacional-, la provincia será escenario también de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), que se jugará en dos planos. La puja por la candidatura presidencial que protagonizan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tiene su correlato en la disputa por la lista local para la Cámara de Diputados, que puede determinar los liderazgos a futuro en la coalición opositora.

En las dos últimas semanas, UP realiza en Tucumán un promedio de tres actos importantes por día en distintos puntos de la provincia, incluidos los fines de semana.

Días atrás también estuvo en la provincia el otro precandidato presidencial de UP, Juan Grabois, quien encabezó un acto a estadio lleno en un club de básquet de la capital. "La torta se agrandó, pero aumentó la pobreza. Esta es la base de todo lo que está mal. Esta campaña se trata de hablar de esas cosas que se supone que no se pueden hablar", sostuvo, al referirse a la situación económica. De escasa estructura, se descuenta que no podrá contra el batallón tucumano de integrantes del funcionariado provincial, intendentes, comisionados comunales, legisladores y concejales peronistas que apoyan la fórmula Massa - Rossi.