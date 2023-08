Tucumán: Campero y Alfaro juegan a las escondidas y JxC se acerca a una fractura

En Tucumán, Juntos por el Cambio (JxC) sufre la necesidad de unificar a los espacios que se enfrentaron en las PASO. No solo para intentar renovar las dos bancas que pone en juego en la Cámara de Diputados en las elecciones generales. La principal preocupación pasa por definir el rol del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que apostó todo a la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, encabezó su lista a la Cámara baja y perdió. Lo superó su par de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, que encabezó la nómina de Patricia Bullrich y va por la conducción de la alianza local. A raíz de las diferencias entre ambas tribus, todavía no hubo foto de unidad y se teme que Alfaro no juegue a fondo en octubre. Sería el anticipo de la salida de la coalición del Partido por la Justicia Social (PJS) que conduce. La fractura se da por hecho si la candidata del PRO no entra al ballotage, un escenario que no descarta la dirigencia cambiemista tucumana.