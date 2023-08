El ministro de Economía, Sergio Massa , anunció el aumento del 12,5% en el valor del combustible y el posterior congelamiento de precios hasta el 31 de octubre, una semana después de las elecciones generales . Esta medida se dio a conocer luego de la reunión y el acuerdo entre la industria y el Gobierno. "Entramos en un programa en el que no habrá más aumento de combustibles", aseguró el candidato presidencial.

"Este acuerdo es producto de una decisión en la que una parte del impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor; una parte la asumen las empresas; y otra parte la asume el Estado, que cederá impuestos para que no haya más impacto en el bolsillo de la gente. Entre todos podamos construir un sendero para que no haya aumentos de nafta hasta el 31 de octubre ", confirmó el aspirante de Unión por la Patria.

"No habrá más aumento en el tipo de cambio y no habrá más aumentos en el precio del combustible. Esta medida sirve para llevarle certidumbre y tranquilidad a la gente, en un momento en que, la decisión del Fondo de imponer una devaluación, genera distorsión en mucho de los precios de la economía", concluyó, crítica mediante al FMI, el candidato presidencial de UP.