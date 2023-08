Si el auge de la ultraderecha en la Argentina no fue una sorpresa, al menos para quienes leen este medio desde hace tres años , tampoco lo es que todos los vientos del mundo de golpe le soplen de frente a Sergio Massa . En marzo, desPertar , el newsletter de Letra P te alertó de que la oportunidad de devenir presidenciable que, en teoría, le daba la llegada al Ministerio de Economía podría terminar en "una trampa" . En abril, que la propuesta dolarizadora de Javier Milei y –por entonces al menos– cuasidolarizadora de Patricia Bullrich le iban a meter cohete al mercado cambiario. En ese mismo mes , que, la propia permanencia del l´der del Frente Renovador en el Palacio de Hacienda era "un llamador para operaciones de todo tipo: pegarle a la economía es pegarle al Frente de Todos y, además, al hombre del que, en teoría, podría depender su competitividad electoral".

Esa última advertencia se refrescó en junio , justo después de que Massa hubo conseguido su sueño de convertirse en precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), y este mismo mes , cuando la corrida contra el peso en el mercado blue ya era una realidad imparable.

Este miércoles la divisa subió casi 7% en ese mercado libre y cerró a 780 pesos . La City está prendida fuego y Massa –que debe preservar, con tanto en contra, sus chances de llegar a un ballotage– es su rehén . Las cosas se pondrán encima más difíciles para él –y para toda la sociedad– si suma errores –graves y no forzados– como los las últimas horas en la tele.

Ya es poco serio señalar que la suba de ese tipo de cambio –tan ilegal o tan legal como el porro– no influye sobre la inflación. Basta para constatarlo observar lo que está ocurriendo con ciertos faltantes de mercadería debido a la incertidumbre de precios y con las remarcaciones impactantes que ya amenazan con dejar vieja la renovada versión del plan de Precios Justos anunciada el martes por la noche . Claro que la mayor parte de la inflación que apunta a dos dígitos –¿cómodos?– este mes y el que viene –por lo menos– se vincula con la chapucera devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, decidida el lunes a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin plan ni salvaguardias, pero el blue agita más la histeria.

A la incertidumbre electoral renovada en las PASO del domingo y "el factor Milei, se sumaron rumores de todo tipo y hasta versiones interesadas sobre una renuncia del ministro de Economía para calentar más la cotización. El runrún ensordecedor que se desató en UP por el fiasco del resultado de las primarias se vio, una vez más, confirmado por declaraciones on the record: el diputado Eduardo Valdés se arrogó el derecho de pedirle a Massa "que termine la semana que viene ese viaje que tiene que hacer (a Washington) y cerrar (con el FMI), y que baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otros". ¿Habrá pensado el amigo de Francisco en las posibles consecuencias financieras de tal escenario, evocado con tan escaso tacto?