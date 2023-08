El gobernador afirmó este viernes que Massa le garantiza la continuidad de las obras públicas en marcha y ensayó una peculiar declaración para llamar a votar al candidato del oficialismo en octubre. "En lo personal, a mí y a los salteños nos conviene que Sergio Massa sea el próximo presidente. No les pido que apoyen a este gobernador, pido que apoyen a Salta".

Sáenz fue reelecto como gobernador de Salta este año con el 47,52% de los sufragios y el ministro-candidato no se demoró en recordar el vinculo que los une. Sin embargo, la maquinaria electoral que el mandatario puso en marcha en mayo pasado para garantizar su triunfo, que incluyó una telaraña de listas, frentes y alianzas, no pareció funcionar demasiado el último domingo. Su amigo Sergio, con quien suele compartir fiestas de fin de año y guitarreadas, no contó con la tracción del saencismo y sólo obtuvo el 24,12% de los votos, muy por debajo de lo cosechado por Milei, que con el 49,40% acaparó uno de cada dos sufragios en la tierra de Martín Miguel de Güemes.