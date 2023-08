“Es urgente el adelantamiento de las discusiones paritarias, una suma fija de 100 mil pesos y acciones inmediatas del Gobierno para frenar a los especuladores que salieron a remarcar salvajemente”, le dijo Godoy a Letra P . Massa debe “priorizar a los trabajadores por sobre el FMI, porque la mayoría de los votos de los sectores humildes se trasladaron de Unión por la Patria a Javier Milei ”, agregó y se quejó de que el ministro de Economía no recibe a la CTA Autónoma desde marzo pasado. “Queremos que el Gobierno reflexione, porque tiene las herramientas para dar vuelta ésto”, exigió.

Los sindicatos coinciden en pedirle a Massa medidas urgentes. El ministro ya adelantó que, ni bien cierre el acuerdo con el FMI para que lleguen los desembolsos por USD 8.000 millones que está negociando, se enfocará con la CGT en los aumentos, bonos, jubilaciones y otros beneficios sociales. “Va a haber suma fija; no puedo pedirle a alguien que me vote para los próximos cuatro años si no termino de darle el mínimo marco de orden y previsibilidad para los próximos cuatro meses”, dijo en Crónica TV.

Por su parte, Juan Grabois, que busca representar a parte de los nueve millones de personas que trabajan en la informalidad, reiteró el pedido que le hizo a Massa: “Salario básico universal para informales, aumento de salarios para trabajadores de los sectores privado y público y de la economía popular, distribución de tierras para construcción de viviendas familiares y producción de alimentos”.

Grabois reclama un aumento del Programa Potenciar Trabajo -actualmente en $65.000, la mitad del salario Mínimo Vital y Móvil- y la implementación de un “salario básico universal” que alcance a cuatro millones de personas que trabajan en la informalidad y están por debajo de la línea de la pobreza.

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, le exigió al Gobierno “la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios”. La docente puntualizó a Letra P que “muchas provincias tienen cláusulas automáticas de actualización, pero es necesario abrir las paritarias ya”.

La Asociación Bancaria, la organización que lidera Sergio Palazzo, le pidió a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que “convoque en forma urgente” a la negociación salarial paritaria, pero aclaró que “eso estaba previsto desde mayo pasado, porque en julio se terminó el acuerdo anterior”.

En declaraciones a Radio El Destape, el ministro de Trabajo bonaerense y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOCRA), Walter Correa, también reclamó “hacer todo lo posible para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Las paritarias se están haciendo y tenemos varios gremios que ya están solicitando la apertura, pero hay muchos compañeros asalariados y en otras situaciones a quienes se les está tornando sumamente difícil sostener la mesa cotidiana”.