Tras la foto con CFK, el moyanismo amenaza con dejar la CGT.

“Vamos a laburar de acá al 30 de octubre para que sea un paro contundente y después veremos qué medida tomamos: si la continuidad o no”, lanzó el cosecretario general de Camioneros este martes en radio AM750 y el secretario general adjunto de SMATA lo secundó: "Voy a renunciar a la CGT, esta CGT a mí no me representa, se vació de contenido, no tiene claro hacia dónde va".