Guillermo Francos se reúne con la CGT tras la reglamentación de la reforma laboral

Milei confirmó que viajará a China: "Es un socio comercial muy interesante"

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a China en enero y reconoció que "es un socio comercial muy interesante", después de haber renunciado a integrar los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y criticarlo duramente por comunista.

"Con China yo me sorprendí muy gratamente. Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten", celebró el economista libertario sobre el país asiático este domingo en el living de Susana Giménez por Telefe y adelantó que lo visitará en 2025 para la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).