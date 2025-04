En el Frente Renovador crece la idea de que no habrá acuerdo por las PASO y ya miran el reglamento de UP

A horas de la sesión en la Legislatura bonaerense para un último intento de tratar la suspensión de las PASO , en el Frente Renovador de Sergio Massa crece la sensación de que no habrá acuerdo entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner y que las primarias seguirán en pie.

Tercer actor en la saga de la interna del peronismo bonaerense, Massa sigue intentando acercar posiciones entre el gobernador y el kirchnerismo . Pero en su mesa chica empieza a consolidarse la idea de que en la provincia de Buenos Aires habrá un escenario de tres elecciones porque ya casi no hay margen para llegar a un consenso que permita resolver el tema en la sesión del próximo jueves en la Cámara de Diputados . Con todo, este miércoles feriado siguen las negociaciones .

Con la calculadora y el calendario en la mano, un sector de la mesa chica del massismo cree que no hay chances de que pueda avanzar el jueves ningún proyecto de suspensión de las PASO. Por cuestiones legislativas -no tienen despacho de comisiones y requerirían una mayoría especial de dos tercios-, pero sobre todo por el desacuerdo entre Kicillof y CFK por el desdoblamiento o no de las elecciones.