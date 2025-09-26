Fuego en la Casa Rosada: hay humo en el despacho de Santiago Caputo

Minutos después de las 18.15, la pasividad de la Casa Rosada se vio interrumpida con una serie de corridas y gritos de alerta provenientes del Salón Martín Fierro, en el primer piso, donde Santiago Caputo tiene su despacho principal: "Se incendia algo", se escuchó decir a uno de los trabajadores. Inmediatamente se puso en marcha un operativo para apagar el siniestro, que se percibió por el caudal de humo en los pasillos de numerosas áreas de Balcarce 50.
Al menos seis bomberos de la Policía Federal rompieron las cabinas donde se encontraban los matafuegos e ingresaron con hachas al lugar, mientras una decena de efectivos de Casa Militar evacuó los pasillos comprometidos. El asesor presidencial, que en ese momento estaba reunido con el diputado del PRO Cristian Ritondo, y parte de su equipo, también tuvo que salir de su oficina. Hicieron lo mismo Sebastián Amerio, Macarena Alifraco y Lucas Luna, que al igual que el integrante del triángulo de hierro, se encontraban en la zona afectada.
Al momento, según pudo saber Letra P, las autoridades no encontraron aún el foco de incendio. Por precaución, se evacuaron también los despachos del Presidente, que no se encontraba en el lugar, de la Secretaría General, donde trabaja Karina Milei, y el salón comedor, dos pisos más abajo.
Debido a que se cree que el incendio comenzó por un desperfecto en la instalación eléctrica, los bomberos cortaron la electricidad en buena parte de la sede de Gobierno.