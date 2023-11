La extendida percepción de que Mauricio Macri intenta colonizar el gobierno de Javier Milei a través de la infiltración de laderos, equipos completos y programas en las chapuceras negociaciones de estos días ha generado una contranarrativa: sería el presidente electo quien tiene la sartén por el mango . En esa línea, Luis Toto Caputo no sería una quinta columna del exmandatario sino alguien traído, en una suerte de operativo paralelo y secreto, por el hombre fuerte del sector que se prepara para instalarse en el poder: Nicolás Posse .

El pequeño círculo que rodea a Milei esgrime argumentos atendibles cuando señala que es este quien marca lineamientos y designaciones. Macri, dicen, pretendía, por ejemplo a Germán Garavano en Justicia, pero el nombramiento de Mariano Cúneo Libarona fue un gesto de independencia del electo nada menos que en una cartera de la que se espera que surjan –o que no surjan– operaciones de persecución contra determinadas figuras opositoras. Asimismo, Javier Iguacel no desembarcó en YPF , sino el hombre de Techint Horacio Marín . Esto es más discutible: Techint se convirtió en un apoyo del proyecto de la ultraderecha justamente de la mano de Macri.

Por el otro, nadie puede decir que figuras como Caputo, Bullrich y el ubicuo Federico Sturzenegger no tengan nada que ver con la galaxia Macri y, sobre todo en el caso del primero, destinado a cubrir la responsabilidad más sensible de la administración entrante, que tenga peso propio como para no ser fusible a la primera de cambio. Alguien, se supone, debe apadrinarlo.