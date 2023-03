Horas después llegarían confirmaciones lavadas y no definitivas para el funcionario, expresadas off the record. "El gobernador Axel Kicillof 'por ahora' sostiene en su puesto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, pero en La Plata no descartan que, a medida que avance la investigación sobre la brutal represión que la Policía bonaerense desplegó contra hinchas de Gimnasia este jueves, se evalúen otros escenarios, con responsabilidades 'más arriba'”, escribió José Maldonado en Letra P.