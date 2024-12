Tierra del Fuego: un peronista villarruelín desmiente a la vicepresidenta y arma la derecha blue en el sur

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel suma un capítulo en Tierra del Fuego . Pese a que la vicepresidenta afirmó que no alienta un armado propio, un grupo de dirigentes y militantes peronistas empezaron a trabajar para fundar el partido Moderado y jugar en las próximas elecciones bajo su paraguas, ya sea dentro o fuera de La Libertad Avanza .

Actualmente, el espacio cuenta con la representación de militares, excombatientes, docentes, exdirigentes peronistas y otros vecinos que buscan “recuperar los valores de Argentina, valores bastardeados por la actual dirigencia política”, expresa el propio Santacruz a Letra P.

Luis Angel Santacruz on Instagram: "LA SOBERANÍA SE DEFIENDE. NINGÚN SOLDADO PUEDE NO DEFENDERLA... VIVA LA PATRÍA"

“Ponemos a disposición del pueblo el sello para cambiar la esencia de la política”, añade y adelanta que, para las elecciones, le harán firmar a todos sus postulantes la renuncia al partido sin fecha. “Ante un incumplimiento, se va. Entra el que sigue. Estamos cansados de los traidores”, advierte.

Santacruz es empleado de la Municipalidad de Ushuaia y también se mete en la interna del PJ. Carga sus tintas contra la gestión del intendente Walter Vuoto, titulatr del peronismo provincial. Lo acusa de no responder a los “verdaderos intereses de los obreros”.

La disputa Javier Milei versus Victoria Villarruel

Villarruel viene siendo cuestionada duramente por el entorno del presidente Milei. La acusan de tener una agenda propia y buscar beneficios personales.

Hace apenas algunas horas, Villarruel devolvió gentilezas y negó la puesta en marcha de un armado propio en sus redes sociales. “Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la ‘moderación’. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el presidente Milei me lo pida”, publicó.

Sin embargo, para Santacruz, Villarruel no habló del partido “Moderado”, sino de moderación. “Esas declaraciones fueron un mensaje para Eduardo Feinmann”, dice para bajarle el tono al posteo de la vice y circunscribir el asunto a un cruce periodístico.

Un armado nacional paralelo a La Libertad Avanza

Tal como publicó Letra P, el senador Paoltroni trabaja en la conformación de un armado nacional disociado de la construcción que comanda en todo el país Karina Milei. Según lo describe, las ideas de la libertad que pregona el Presidente se defenderán a partir de las ideas republicanas, el desarrollo estratégico y el respeto a las instituciones.

El legislador viene recorriendo el país y sumando voluntades en su tarea de construir el espacio que alguna vez denominó “el seleccionado nacional de los supervivientes” de la era libertaria. Formalmente, separa a la vicepresidenta de ese espacio aunque reconoce que Villarruel "sabe" de su gira por las provincias.

De hecho, en La Libertad Avanza de Tierra del Fuego desconocen al villarruelismo fueguino y por el momento no tiene intenciones de sumarlos al espacio. El tiempo dirá. Por ahora, Santacruz y sus colaboradores trabajan para obtener el reconocimiento de la Justicia electoral y presentar, de manera oficial, la derecha blue en el sur.