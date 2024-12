Se pudre todo en la Argentina de Javier Milei

El Gobierno aún no reacciona al cúmulo de denuncias e investigaciones que pesan sobre Juan Pazo –exsecretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía enviado por su referente, Toto Caputo , primero a la Cancillería como secretario de Relaciones Económicas Internacionales y, en un abrir y cerrar de ojos a la jefatura del nuevo ARCA, la ex-AFIP–, y ya se le suma un nuevo escándalo .

El jefe de los recaudadores de impuestos está sospechado él mismo de evasión, como había señalado Letra P en octubre, algo que acaso no debería sorprender en un país cuyo presidente los ha justificado en público más de una vez, ha llamado "héroes" a los fugadores de divisas y ha establecido un blanqueo de capitales de una generosidad tal que ha dejado como un conjunto de idiotas a los contribuyentes cumplidores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1849537109209526557&partner=&hide_thread=false #Política ARCA FLOJA DE PAPELES



Andrés Vázquez, el héroe de la evasión designado por Milei para recaudar impuestos



https://t.co/NF72TiWz61

Francisco Aristi pic.twitter.com/VkIvb63gXd — LETRA P (@Letra_P) October 24, 2024

Sin embargo, la cuestión le resulta incómoda al gobierno que ha pretendido hacer de la prédica anticasta y de un poco verosímil apego a la honestidad dos de sus marcas principales. Tal vez por eso el silencio sobre Pazo se mantenía anoche respecto del "sabueso" Vázquez.

¿Será que la designación de este en la DGI –brazo de recaudación local del ARCA– queda justificada por algún expertise personal en la materia?

El asesoramiento jurídico del Dr. Javier Milei

kueider iara en paraguay.avif Edgardo Kueider, detenido en Paraguay, con asesoramiento informal de Javier Milei.

Milei y su gente también han dejado de hablar de Edgardo Kueider. De hecho, la tarea ya está hecha: además de haber tratado de protegerlo hasta donde fue posible y un poco más allá en el Senado, fue el propio mandatario quien casi que les redactó a sus abogados la impugnación a su destitución por presunta invalidez de la sesión de la semana pasada que presidió Villarruel en momentos en que debería haberlo reemplazado a él en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Tan amplio ha sido el asesoramiento legal del presidente al mochilero fanático de Ciudad del Este que el senador expulsado lo citó en una presentación de 43 carillas –una ampliación de su pedido de medica cautelar contra su remoción– ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico. "Ante la confesión del Poder Ejecutivo Nacional (nota del redactor: Javier Milei), no puede rebatirse en este proceso en forma alguna que la doctora Villarruel ejercía el cargo de presidente al momento de los hechos denunciados", señala.

Eso no es tan así, cosa que se espera que señale Lavié Pico. Lo que hubo en esas horas caóticas fue un país formalmente acéfalo, con un presidente que se fue a Italia sin asegurarse de que su vice firmara en tiempo y forma el cata notarial respectiva. Así, Villarruel continuó cumpliendo las funciones para las que fue elegida en noviembre del año pasado.

Más allá de eso, el Gobierno paga precios que pueden llegar a ser importantes por su sedimentación con tal de mantener contenido al posible hombre bomba, quien ahora deberá dar cuenta de una irregularidad más. "Todos los domicilios vinculados a las empresas del senador Edgardo Kueider y a su socio Rodolfo González, el empleado de la Biblioteca del Congreso que le cedió la camioneta para viajar a Paraguay, son falsos", escribió Nicolás Pizzi en Infobae.

La realidad está allí para quien tenga ganas de mirarla.

La Libertad Avanza acompañada

Otro sector señalado en estas horas es el PRO, que aprovecha el receso legislativo para no tener que sentar posición durante todo el verano sobre la denuncia penal levantada en contra del jefe de la bancada de diputados, Cristian Ritondo, por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La misma responde a otra investigación, en este caso de Emilia Delfino en ElDiarioAr. De acuerdo con ese trabajo, el nexo legislativo entre Milei y Mauricio Macri omitió mencionar en sus declaraciones juradas "un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras" a nombre de su esposa, la abogada Romina Aldana Diago.

ritondo milei.png Cristian Rirondo y Javier Milei. Venga ese abrazo.

El peronismo mira y sonríe, extrañado de que, durante algunos días, no sean suyos los señalados. Con todo, la campaña en realidad ni comenzó y diversas decisiones judiciales sentaron las condiciones para que 2025 sea un año en que se hable mucho de Cristina Fernández de Kirchner –ojo: eventual candidata a diputada por Buenos Aires– y de las causas por enriquecimiento ilícito, Memorándum con Irán, "Cuadernos" y, ayer nomás, Hotesur-Los Sauces junto a Máximo Kirchner. "Vialidad", la más avanzada y ya con condena de segunda instancia, dormirá en los cajones de la Corte Suprema.

Su campaña no tendrá impedimentos, pero sería un via crucis sobre el cual el grueso del peronismo –salvo la excepción de Axel Kicillof– no se permite pensar.

¿Domada o agazapada?

victoria villarruel.jpg Victoria Villarruel firmando el traspaso de mando. (Imagen generada por inteligencia artificial).

El mal olor excede esas cuestiones judiciales. El llamativo gesto de docilidad con el que Villarruel sorprendió el domingo para apaciguar a un Milei que la había llamado traidora y excomulgado del santoral paleolibertario recibió una dolorosa indiferencia de la Presidencia, que mandó a Lilia Lemoine –eterno tábano– y sobre todo a subalternos a destratarla un poco más.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1868427526311178496&partner=&hide_thread=false Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre.

Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían;… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 15, 2024

Ya lo dijo el ahora también italiano Milei, quien ha reforzado el culto a su personalidad –ya se declara "inmortal"– y empezado a hablar de "lealtad", "partido", "falanges" y purgas en clave stalinista: "Roma no paga traidores".

Entre las fuerzas del amedrentamieto y el disciplinamiento movilizadas contra la vicepresidenta se contó, claro, la Oficina del Odio.

Lo más light provino de Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario, arquitecto digital de la campaña de 2023 y acusado por la Policía Federal de Brasil de haber sido parte importante de un plan golpista del bolsonarismo contra Luiz Inácio Lula da Silva. El especialista en redes escribió sobre "las agencias que hoy tiene en funciones para limar (a Milei) y levantarla (a ella)" y de una movida desestabilizadora junto al "ex" –¿Mauricio Macri?– que "arrancó en la campaña".

Más duro fue lo de AIejandro Sarubbi Benítez –alias Gordo Leyes–, abogado y streamer de Carajo como Daniel Parisini –alias Gordo Dan–, quien se congratuló en Twitter de que el recule de la vice se haya producido sin que fuera necesario difundir "los dos carpetazos" previstos para ella.

¿Mera bravata? Es posible, pero llamó la atención que VV destinara la madrugada de ayer a desafiar quienes la amenazan y a denunciar tareas de "inteligencia sobre mí y mi familia".

Así planteado, ¿cómo puede ella todavía fingir alineamiento con un gobierno que se dedica a esas faenas persecutorias? Bueno, en verdad ha defendido causas todavía más atroces.

El racconto –un repaso del lamentable estado político e institucional del país, al cabo– impacta, ¿pero a quién le interesa? Más cuando la economía rebotó 3,9% en el tercer trimestre contra el precedente, Morgan Stanley elogia, el rieso país perfora a la baja el umbral de los 700 puntos básicos y las acciones vuelan.

image.png Sigue la primavera financiera en la Argentina de Javier Milei (Fuente: Rava Bursátil).

Que los dólares paralelos y el blue hayan subido con cierta fuerza generó alguna pregunta sobre una posible pausa de la bicicleta financiera, pero hoy nada importa: Milei se siente inmortal.