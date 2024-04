Gustavo Melella volantea su relación con Estados Unidos para no ceder terreno en la interna fueguina

Gustavo Melella resetea su relación con EEUU para no ceder terreno en la interna fueguina

Cuando se conoció la noticia de la visita este jueves de la militar de alto rango, el mandatario fueguino salió rápidamente a despegarse y calificó a la funcionaria de “persona no grata”. Las declaraciones de Melella se dieron luego del acto central del 2 de abril, en la ciudad capital de la provincia, donde se conmemoró el Día de los Veteranos de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El gobernador calificó a Richardson de “cómplice” de la ocupación de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y aseguró que “la embajada estaba deseando que nosotros la recibamos y hemos sido muy claros, mientras Estados Unidos, el Comando Sur, participe en las maniobras que hace Gran Bretaña en el Atlántico Sur, nosotros no la vamos a recibir. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora tampoco”.