Tierra del Fuego: quién es el dueño de la salud privada que le da dolores de cabeza a Gustavo Melella

Fuentes del partido que lidera Javier Milei reconocieron a Letra P que esa reunión se concretó. Sin embargo, desecharon cualquier posibilidad de incorporar al médico a sus filas porque no lo consideran orgánico. “No representa las ideas del partido. Durante toda su vida sacó beneficios del Estado. Es lo que nosotros cuestionamos continuamente”, explicaron en relación a los contratos de la clínica con OSEF.

Paradójicamente, fue la misma crítica que le propinó el gobernador Melella cuando, a mediados de 2024, el sanitarista pidió que los trabajadores aportaran más a la obra social para sanear sus cuentas. “Es una irresponsabilidad total. Lo digo y me hago cargo y que haga lo que quiera de ahora en más, pero es uno de los que más se ha beneficiado con el Estado y con la obra social”, había lanzado el mandatario.

Osef-e1710847446323-1200x480.jpeg Gustavo Melella con los vocales de OSEF para analizar las cuentas en rojo de la obra social estatal más austral de la Patagonia.

Por su parte, Sánchez Posleman negó rotundamente la reunión. “No tuve ningún encuentro con la gente de La Libertad Avanza ni tengo decidido competir en las elecciones para diputado o senador para este año. No sé de dónde salió esta versión. Si bien me interesa la política, hasta que no resuelva el tema de la salud, no puedo dedicarme a otra cosa”, argumentó ante este medio.

Lo que llamó la atención en el campamento libertario fue que la reunión habría tenido lugar hace más de un mes, pero se filtró a los medios días antes del vencimiento del contrato entre la clínica y OSEF.

Un zar de la salud y algo más en la Patagonia

Con más de 40 años de trayectoria, la Clínica San Jorge es la primera opción en materia de salud privada fueguina. Expandió su presencia por toda la provincia y cuenta con consultorios equipados en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Sin embargo, no es el único negocio familiar en el rubro. Su nombre y el de varios parientes también aparecen en la composición societaria de las firmas Asistencias Integrales SRL, Austral Organización Médica Integral SRL y la Clínica Privada del Carmen.

La familia Sánchez Posleman también tiene presencia en la industria farmacéutica. Durante la década del 60, Eugenie Posleman fundó Farmacias Salk, cadena que hoy posee tres sucursales en Ushuaia y una en Río Grande. Además, proyecta sumar un local más en Ushuaia y planea una futura apertura en Tolhuin.

Por fuera de la medicina, Sánchez Posleman tiene otros dos emprendimientos dedidados a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Son Antártida Construcciones, junto a Marcos Alejandro Prosdocimo, y Construcciones OMI SRL, junto a Juan Martín Escobar Gamboa.

Escobar Gamboa también participa en Asistencias Integrales, Austral Organización Médica Integral y en la cadena de farmacias que operan bajo la firma Salk SRL. Además, tiene otra cosa en común con Sánchez Posleman: le brinda servicios al Estado provincial, aunque lo hace de manera personal. El año pasado, la dirección provincial de Obras y Servicios Sanitarios le adjudicó la licitación privada Nº 13/2024 destinada a la guarda y custodia de documentación perteneciente a dicha repartición fueguina.