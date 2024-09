Superjueves en Santa Fe: peronismo abroquelado, el peso de Unidos y gremios en la calle con el hit de la casta

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MiguelRabbia/status/1831755054329819193&partner=&hide_thread=false DESPIDAN A LA DIVISIÓN DE PODERES QUE SE VA DE SANTA FE



Típico de casta, @maxipullaro quiere una justicia adicta que lo proteja. Otra vez atentó contra la institucionalidad de Santa Fe



Abro (1/11) pic.twitter.com/dRF8h09CKF — Miguel Rabbia (@MiguelRabbia) September 5, 2024

“¿Era necesario mandar dos pliegos de los no aprobados?”, lanzó Emiliano Peralta, ladero de Amalia Granata, y luego agregó: “Es un grave error el que está cometiendo esta Asamblea Legislativa. La institucionalidad no es un traje a medida”. En esa tónica, Miguel Rabbia, hombre muy cercano a Marcelo Lewandowski, dijo: “Nunca me hubiera imaginado tanto como lo que estoy viviendo en esta pérdida de institucionalidad en la provincia de Santa Fe”.