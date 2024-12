Sturzenegger en Santa Fe: el plomero de la libertad predicó ante el Círculo Rojo con un guiño al campo

Embed - Fundación Libertad on Instagram: "SOY EL PLOMERO DE LA LIBERTAD “Argentina estaba hundiéndose en su propio triángulo de las bermudas, que está sostenido por 3 castas: la casta sindical, la empresaria y la política.” El gran @federicosturzeneggerok en la recepción del Premio Libertad 2024 de manos de nuestra institución." View this post on Instagram A post shared by Fundación Libertad (@fundacion_libertad)

Premio para el plomero de la libertad

La Fundación Libertad otorgó a Sturzenegger el premio Libertad 2024, el mismo galardón que en otro momento recibieron figuras como Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Jorge Lanata, Sebastián Piñera o José María Aznar.

El ministro buscó frente al auditorio encontrar razones para esa distinción. Dijo no ser “ni un intelectual ni un gran comunicador” de la libertad. “Creo que me eligió porque soy el plomero de la libertad. No el filósofo. No el pensador. No el comunicador. El plomero”, comentó marcó en medio de los aplausos del empresariado.

“¿Por qué el plomero? Está ese flujo que está tapado y hay que destapar la cañería. Hay que calzarse el guante, meter la mano y sacar toda esa porquería”, definió.

El funcionario dijo que “no es nada fácil construir la libertad” en medio de los intereses que están detrás de “regulaciones, normas y leyes”. Fue allí que hizo eje en las distintas castas que se benefician con ese sistema y en las víctimas –mencionó al sector chacarero y a las pymes– de un modelo que, planteó, la gestión de Milei busca cambiar.

Promesas y quejas del campo

El presidente prometió el 10 de diciembre pasado que bajará las retenciones al campo. Lo hizo frente a productores de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Espero volver el próximo año y que todos podamos festejar que las retenciones han bajado”, marcó Milei. Sin embargo, no ofreció fechas ni datos precisos. “Nos queda la cuestión de las retenciones, que dije iban a ser eliminadas en la medida que Argentina pudiera crecer”, planteó.

Ahora, como resulta lógico, desde el sector agropecuario demandan que se cumpla la promesa de un mayor alivio fiscal. En ese sentido, Sturzenegger se vanaglorió frente al Círculo Rojo de estar “haciendo algo bastante interesante y novedoso”.

“Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Eso no salió de un repollo ni de la nada. Hay que pelear todos los días contra aquellos que quieren que esos intereses, regulaciones, normas y leyes se mantengan”, advirtió.

Tal como anticipó Letra P, la presencia del funcionario en la Fundación Libertad estuvo sponsoreada por una treintena de empresas que auspiciaron el evento. Entre otras, dieron respaldo con su presencia multinacionales como John Deere, el Banco Coinag, Cargill, Paladini y el Grupo Sancor Seguros.