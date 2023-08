La campaña hacia las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 entró en su etapa agónica y casi no queda ya tiempo para grandes novedades… ¿o sí? En ese camino, el hasta hace poco errático Horacio Rodríguez Larreta se vuelve a mostrar enfocado en lo que ha sido su estrategia de siempre: hacer descansar su armado político en acuerdos cupulares, esto es su forma de entender la construcción de gobernabilidad para el caso de que le toque llegar a la Casa Rosada. Mientras, Patricia Bullrich parece haber perdido momentumy, puesta a hablar de cosas que no son su fuerte, acumula errores no forzados. Al otro lado del escenario, Sergio Massa suma buenas y malas, mientras busca transfundirle al peronismo un espíritu militante del que, a grandes rasgos, hasta ahora ha carecido.