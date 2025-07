Sonrisas para la foto: después de la guerra, Axel Kicillof y Mayra Mendoza posaron juntos en campaña

En el auditorio del encuentro bonaerense de Ciencia y Universidad, ambos se mostraron relajados durante el evento, cruzando charlas, mates y agradecimientos. Kicillof no lo vio porque ingresó por otra puerta, pero afuera lo esperaba un pasacalle que le podía haber recordado el eje de la campaña camporista: "Cristina libre".

Fue una novedad para este arranque de campaña que no paraba de lanzar suspicacias: durante la semana, Kicillof encabezó diversas actividades en la Tercera sección , donde Mendoza es tercera candidata a diputada provincial, pero la intendenta no había participado de ninguna de ellas. Hasta este viernes. En Almirante Brown, Berazategui, Lomas de Zamora y La Matanza, el gobernador había estado acompañado por dos figuras que también figuran en una lista, pero que están alineadas en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF): la vice Verónica Magario y Mariano Cascallares .

Mientras el mandatario mantenía esa agenda sin cristinismo, Mendoza no había callado sus críticas, que en los últimos meses fueron sin anestesia: dos días atrás, la intendenta cuestionó las candidaturas testimoniales, una estrategia que la expresidenta pidió no implementar.

Mayra Mendoza y Axel Kicillof, todo bien

A pesar de semejante prólogo, el clima entre el gobernador y la intendenta pareció más relajado que en otras ocasiones. Ingresaron juntos al auditorio de la UNQ y se sentaron al lado; compartieron mate, cebado por Kicillof y también algunos momentos de charlas antes de los discursos. También, la jefa comunal cruzó palabras con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con quien las discusiones fueron ásperas a la hora de cerrar las listas. Hubo hasta risas entre los dos.

8f35e5bf-8ba2-4bea-ac86-635367bef255

Con diferentes estilos y enfoques todos los oradores se centraron en confrontar contra el gobierno de Javier Milei, especialmente por las políticas libertarias en las áreas de Ciencia y Educación. Pero la que más levantó al auditorio fue Magario, con un cierre acalorado llamando a votar a Fuerza Patria el próximo 7 de septiembre.

La reivindicación a CFK

La intendenta de Quilmes hizo referencia en varios momentos de su discurso de bienvenida a CFK y Néstor Kirchner, en línea con el eje nacionalizado de campaña que busca instalar el camporismo, frente a la apuesta a la gestión por parte del kicillofismo. Mendoza mencionó la ley de financiamiento educativo de 2003 y el aumento del presupuesto en esa área en el gobierno de Cristina. También recordó que la expresidenta creó 19 universidades.

“Hay que hacerle saber a Milei en estas elecciones que el pueblo de la provincia de Buenos Aires quiere defender la educación pública y la ciencia”, dijo ya en tono electoral. “No nos van a cansar, no nos van a quebrar, vamos a seguir llevando de forma mancomunada la idea de volver a tener un país como el que tuvimos. No nos podemos resignar como dijo Cristina 'tenemos que asumir las responsabilidades de representar, no importan las candidaturas o un cargo político'. Lo hicimos alguna vez, lo vamos a volver a hacer. Contra la insensibilidad y la crueldad de Milei vamos a trabajar todos juntos”, cerró con un discurso de unidad.

Axel Kicillof, localista

En cambio, Kicillof se enfocó en confrontar con el modelo libertario y acusar el impacto que tiene en la provincia de Buenos Aires. El gobernador citó a Juan Domingo Perón, al recordar que uno de sus principales logros fue “llenar las universidades de obreros” y destacó como la provincia compensa las cuestiones de las que se retiró el Estado nacional.

0282499a-92c7-4223-9e4f-3c62688ccf28

“Queremos la provincia libre de tipos y motosierras”, afirmó y anunció la apertura de becas doctorales y el lanzamiento de una revista científica. “A la dirigencia política nos pidieron nos exigieron que dejemos de lado diferencias discusiones e hiciéramos una propuesta electoral en una sola boleta para el 7 de septiembre, hay una sola boleta se llama Fuerza Patria y es para frenar a Milei, cada uno de ustedes y nosotros tenemos que sumar fuerzas y que se traduzca en un contundente no a Milei”, arengó.

Todas las tribus presentes

En la UNQ no faltaron miembros de las dos tribus peronistas. Sobre el escenario, además de Kicillof y Mendoza estuvieron Magario, Bianco y su el ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Abajo del escenario, además de varios dirigentes de Quilmes, estuvieron acompañando a Mendoza el intendente de Lanús, Julián Álvarez y el diputado y candidato camporista Facundo Tignanelli.

También estuvieron Cascallares, el ministro de Trabajo, Walter Correa, y el de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el diputado nacional Daniel Gollán y el economista Roberto Feletti, entre otros.