Lejos del kirchnerismo, Axel Kicillof arrancó su campaña con Magario y Cascallares

Sin embargo, no estuvieron las figuras kirchneristas que también integran la lista como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , o el diputado provincial Facundo Tignanelli . Como contó Letra P la estrategia de campaña difiere fuertemente entre los distintos sectores. Eso se vio en la elección de candidatos – unos con testimoniales y otros no – y en la línea de campaña -una más provincial y municipal; y otra más nacionalizada-.

Eldiscurso de Axel kicillof y un slogan: Sumar Fuerza

Cascallares, Magario y Kicillof mostraron un discurso compacto. En declaraciones a C5N, el mandatario dijo que la campaña será “fuerte y determinante“, y anticipó que mostrará su gestión.

El objetivo será confrontar con Javier Milei y destacar la gestión provincial y lasmunicipales. En su discurso, Cascallares habló de los recortes de fondos del gobierno nacional y destacó la administración de Kicillof.

Magario siguió la misma línea, pero con un discurso que sonó más a campaña. “Es tiempo de sumarnos a juntar fuerzas para cambiar esta historia, sumarnos a lo que venimos haciendo permanentemente (..) Es tiempo de sumar fuerzas entre todos para reconstruir este país”, dijo en tono electoral.

Y cerró: “Nuestro compromiso sigue en pie como cuando empezamos en 2019, como lo hicimos de nuevo en 2023. Mi compromiso seguirá en pie para reconstruir la historia de derechos y posibilidades de nuestra gente. Vinimos a construir otra Argentina, vamos a dar vuelta esta historia, el 7 de septiembre paremos a quien tengamos que parar".

Kicillof con Magario y Cascallares

En el cierre Kicillof fue en el mismo sentido. Después de confrontar directamente contra Milei, aseguró: “En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra ni entra el topo. No nos van a destruir. No vamos a permitir que dejen afuera del sistema a millones de bonaerenses”.

“Estamos acá para renovar el compromiso del gobierno provincial, para estar al lado como escudo y red de todos los sectores agredidos por Milei. Este 7 de septiembre en las elecciones tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para parar esta política económica, defender a nuestros laburantes y jubilados, a las pymes y empresarios argentinos”, agregó ya lanzado a la campaña.

“Nosotros hemos construido un instrumento que en democracia es el mas poderoso que podemos tener: el voto popular. Hoy, entregando estas escrituras, venimos a sumar fuerza para parar esta política económica, para que se termine la crueldad y la extorsión a las provincias. Sumemos fuerza para defender la provincia de Buenos Aires, para defendernos de quienes destruir la producción, el trabajo, la salud y la educación, a no aflojar”, cerró.