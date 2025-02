La Junta Electoral le advirtió a Axel Kicillof los riesgos de desdoblar las elecciones

En todos hubo una conclusión contundente: si Buenos Aires no activa cuanto antes el operativo logístico y destina los recursos suficientes -que se estiman en $100 mil millones - será muy difícil que la jornada electoral salga bien para Kicillof. El otro escenario, compartir fecha entre ambas elecciones, pero usar dos sistemas de votos diferentes (boleta única de papel y la papeleta tradicional), tampoco ofrece muchas garantías.

Una de las cuestiones más delicadas, advirtió la Junta Electoral, estará centrada en la seguridad de la elección. Sin la pericia de las fuerzas federales, habituadas a custodiar elecciones cada dos años, al gobierno provincial no le será fácil cubrir esas tareas movilizando a la Policía Bonaerense, que no tiene un cuerpo capacitado en cuestiones electorales.

"Desde custodiar las escuelas hasta detener a los prófugos que se presentar a votar, son muchas los temas que hay que cubrir y que requieren el conocimiento de las fuerzas federales", fue la advertencia de especialistas del organismo electoral.

Consultas con Nación

Según pudo saber Letra P, desde el gobierno de Kicillof ya hubo consultas por este tema al gobierno de Javier Milei, entre las que sobresalen gestiones de Javier Alonso y Patricia Bullrich, titulares de ambos ministerios de Seguridad, para sondear la posibilidad de contar con refuerzos federales si Buenos Aires decidiera organizar una elección.

En Calle 6, por ahora, la orden es no dar ninguna señal que permita anticipar la decisión de Kicillof hasta tanto no se resuelva si el Congreso suspende o no las PASO. Sin las primarias, el gobernador tendría el camino más despejado para lograr el desdoblamiento que le reclama su tropa de intendentes y funcionarios, pero que supondría tensar al máximo la relación con Cristina Fernández de Kirchner y, también, con Sergio Massa, que rechazan el adelantamiento electoral.

Pero cerca de Kicillof admiten por primera vez que están preparando el escenario del desdoblamiento. "Ya estamos tomando aprestos. Tenemos todo encaminado, estamos preparando todo desde el año pasado", dicen por estos días en los despachos politicos que rodean al gobernador bonaerense, sin mostrarse demasiado preocupados por las advertencias de la Junta Electoral.

Hermetismo

En la Junta hay hermetismo. En el organismo que preside el titular de la Corte bonaerense e integran representantes de los tres poderes esperan señales de la administración provincial para activar los preparativos y, mientras tanto, se niegan a dar información sobre las consultas del Ejecutivo, que se multiplicaron en los últimos días.

Pero en el organismo hay preocupación por los plazos. La misma inquietud es la que expresó a fines del año pasado el juez federal con competencia electoral en la provincia, Alejo Ramos Padilla, que en una resolución dirigida a Kicillof y al gobierno nacional les había reclamado una "definición urgente" sobre cómo será la elección bonaerense porque la demora podría "poner en riesgo" los comicios. Pasó más de un mes desde entonces.

Aunque no lo digan, en la Junta Electoral piensan lo mismo. Si se sigue dilatando la decisión, desdoblar y organizar una elección propia se vuelve cada vez más difícil y se incrementa el riesgo de que la jornada sea caótica.

La complejidad del trabajo y la urgencia de los plazos genera preocupación en la Junta Electoral, que sólo tiene poco más de 50 empleados y debe cubrir una extensión territorial enorme donde vota el 37% del padrón de todo el país, más de 13 millones de electores.