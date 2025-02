Sin los votos para suspender las PASO, Jorge Macri pospuso la sesión de la Legislatura

Apenas enviado el proyecto a la Legislatura, el oficialismo confiaba en reunir los votos para aprobar el proyecto. Ahora, con la crisis desatada por el escándalo cripto que involucra a la primera plana libertaria, el escenario cambió y el macrismo no tiene los números asegurados. "Hoy el recuento más rápido da 28 votos a favor de la suspensión", dice una fuente legislativa, aunque no descarta la posibilidad de alcanzar las 40 voluntades.

La minoría de Jorge Macri

Durante el verano, los armadores del alcalde porteño se abocaron especialmente a suturar heridas internas dentro de la coalición que llevó a Jorge Macri al poder. El diálogo estuvo centrado en recomponer acuerdos con el radicalismo, la Coalición Cívica y los libertarios disidentes que se encolumnan detrás de Ramiro Marra, tras su ruptura con La Libertad Avanza.

De esas gestiones salió el número consolidado de 28 bancas que no se vieron afectadas por la convocatoria unilateral del oficialismo para sesionar este jueves. Así, en la Legislatura se habla de que Vamos por Más, el sello oficialista, aportaría las 12 bancas que tiene el bloque, que en enero perdió cuatro diputados alineados con Patricia Bullrich. La UCR porteña sumaría sus ocho bancas, mientras que el Partido Socialista ayudaría con el acompañamiento de Jessica Baretto.

Republicanos Unidos y el Frente Liberal Republicano aportarían sus respectivas bancas, mientras que Ramiro Marra sumaría cinco votos y Eugenio Cassielles, ex compañero del referente libertario, también votaría a favor de voltear las PASO.

La llave peronista

"La suspensión está en manos del peronismo", dicen en la Legislatura en una suerte de confesión que muestra la debilidad oficial y empodera al bloque de UP para la negociación que está en curso. La realidad es que el peronismo tiene la llave para suspender las primarias a través de sus 18 bancas.

Sin embargo, el peronismo no es homogéneo, aunque sus principales operadores aseguran que no hay chances de una fractura en el recinto. No obstante, reconocen que la discusión sobre las PASO aceleró los tiempos y también incorporó el debate sobre cómo ordenar las listas locales y nacionales.

El sector referenciado en Juan Manuel Olmos, y que respalda la figura de Leandro Santoro para jugar en la Ciudad, confía en que la estrategia de "municipalización" del oficialismo le abre la posibilidad al peronismo de recuperar el tercer distrito electoral del país. En el campamento camporista, en cambio, tratan de evitar que la votación porteña quede desfasada del tratamiento del Congreso. La decisión a nivel nacional le abriría la puerta a otros distritos, en particular a la provincia de Buenos Aires, para desdoblar la elección.