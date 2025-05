Buenos Aires: guerra tuitera entre el massista Rubén Eslaiman y la kicillofista Susana González

Al término de la sesión del lunes, Eslaiman no escatimó críticas: “No nos van a llevar a patadas en el culo con proyectos que se les ocurren a ellos cuando están al pedo”, dijo sobre el paquete económico enviado por Kicillof. Reclamó que el fondo municipal sea del 20% del endeudamiento y no del 8% como dice el proyecto y que las emergencias sean hasta diciembre de 2025 y no hasta diciembre de 2026.

Pero también apuntó directamente contra el gobernador. Dijo que hace “una fábula” de la Legislatura y cargó culpas sobre Kicillof por la no aprobación del presupuesto: “Se plantó en un fondo para los intendentes que no era el adecuado. No escuchó ningún pedido de la oposición. Basta de mentiras, me tiene las pelotas por el suelo inventando, y todo tiene un límite, me pudrió”, dijo furioso para luego cargar contra “las malas negociaciones” del ministro de economía, Pablo López; la secretaria general Agustina Vila y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.