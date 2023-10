En el equipo de LLA reconocen que no será fácil cerrar el pleito: para que no haya segunda vuelta es necesario que un postulante alcance 45 puntos o 40 y superar por diez al inmediato perseguidor. En las entrevistas que brindó esta semana, Milei reconoció que estas cifras no figuran en las encuestas que le llegan a sus oficinas, pero de todos modos hará el último intento para alcanzarlas.