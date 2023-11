-Tanto con La Libertad Avanza (LLA), como con Juntos por el Cambio (JxC), Unión por la Patria (UP) y todos los partidos hemos trabajado en este tiempo muy bien en articulación. Les brindamos todo lo que pudimos en términos de fiscalización. Eso nos asegura confianza y tranquilidad en el proceso a todos.

-¿Ese trabajo lo hace la DINE de forma independiente o junto con la Cámara Nacional Electoral?

-Lo hace la DINE bajo parámetros y lineamientos que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. La DINE, los partidos políticos y los juzgados con competencia electoral fueron protagonistas del armado de este andamiaje que hace que el sistema esté obligado a ese nivel de transparencia. La noche de la elección, la DINE hace un recuento provisorio que tiene un fin informativo, de divulgación. El recuento definitivo lo hace el Poder Judicial. Se hacen con dos documentos distintos, uno con el telegrama y otro con el acta de escrutinio. Sin embargo, tienen resultados casi idénticos. Por eso, la discusión sobre un posible problema sobre irregularidades en este marco es inverosímil.

Justicia Nacional Electoral | Comunicado

A 40 años de la elección que marcó el retorno de la democracia



— Cámara Electoral (@CamaraElectoral) October 30, 2023

-¿Qué conclusión surge de la comparación entre el resultado del escrutinio provisorio y el definitivo que hay hasta el momento?

-El definitivo todavía no está cerrado, pero hay 20 provincias cuyos resultados ya están publicados en la página de la Cámara Federal Electoral. De eso surge que todas las fuerzas tienen más votos, porque en el escrutinio definitivo se cuentan todas las mesas. Nosotros no contamos alrededor de 1580 mesas, aproximadamente. Lo que vimos hasta ahora en el escrutinio provisorio es que la única fuerza que crece un poquito es UP. Pero estamos hablando de 0,07%. O sea, nada.

-¿Hay algo que se pueda ajustar en el ballotage que pueda reforzar la fiscalización?

-Nosotros creemos que la fiscalización fue correcta y estuvo bien. No hubo ninguna queja formal del ejercicio de fiscalización por parte de ninguna fuerza política. Podemos profundizar en algunos aspectos, brindar más fiscales remotos.

-Pregunto puntualmente por la presentación que hizo Fernando Cerimedo, representante de LLA, que hizo una serie de pedidos para garantizar una mejor fiscalización. ¿Alguno de esas exigencias puede ser atendida?

-Las notas llegaron el lunes por la tarde y las estamos analizando. Partimos de que el escrutinio provisorio fue exitoso, algo que se está confirmando con el avance del definitivo. Dicho esto, seguramente hay algunas cosas que podemos brindarles, otras las tendremos que analizar. Siempre con el límite de que no vamos a poner en peligro la seguridad del proceso por ninguna decisión a tres semanas de la elección.

Hoy presentamos en la DINE, una serie pedidos para mejorar los controles y garantizar una mejor fiscalización de todo el proceso electoral:

* Acceso al seguimiento por GPS de los camiones que trasladan las urnas de los colegios hacia los juzgados para el escrutinio definitivo, y…



— Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) October 31, 2023

-Por ejemplo, respecto del acceso que se puede tener al sistema...

-Seguramente los primeros en enterarse de la respuesta serán ellos. Lo que sí puedo decir es que vamos a darles todo lo que esté a nuestro alcance, porque queremos que los partidos estén confiados. Lo que no podemos es habilitar medidas diferenciales que no fueron aplicadas al conjunto de los partidos en otras instancias.

-El lunes salió un comunicado de la Justicia Nacional Electoral, que justamente afirma que no hubo cuestionamientos de los procesos electorales a lo largo de 40 años de democracia...

-Nosotros trabajamos muy bien y de manera articulada con el Poder Judicial, con los 24 jueces y con la Cámara Electoral. Y tenemos la misma preocupación en relación a evitar que denuncias del tipo fake news circulen de manera irresponsable como la que circuló hace unos días sobre que había 1700 con votos en cero de las fuerzas opositoras. Dentro de esas 1700 mesas, hay casi 1600 que no se contaron en el escrutinio provisorio. Entonces, el universo se restringe a 100 ó 120 mesas que tiene con 0 a LLA. Es un número semejante para JxC y para UP. ¿Por qué están en cero? En algunos casos, porque tenían cero votos. Eso ya está en algunos distritos que ya están en el recuento definitivo. En otros casos, porque tenía problemas la carga del telegrama de carga.

"Es muy poco probable que haya fraude"



Fernando Cerimedo, encargado de la campaña digital de Javier Milei, admitió que "pueden robar boletas o cambiar actas" pero no es viable alterar el resultado electoral: "Tuvimos acceso a toda la información que pedimos en la CNE y la DINE".
— Corta (@somoscorta) September 16, 2023

-¿A qué hora podrían conocerse los primeros resultados?

-Por ahora tenemos la misma limitación que en las elecciones generales, no dar los resultados antes de las 21 horas.

-¿Se espera que haya mayor participación por ser un ballotage?

-En el ballotage de 2015 hubo 81% de participación y 1,5% de votos en blanco aproximadamente. Sobre ese punto quiero aclarar que el voto en blanco no favorece a ninguna candidatura. Las candidaturas ganan cuando tienen más votos. Lo que favorece a Sergio Massa es votar a Massa y lo que favorece a Milei es votar a Milei. Todo lo otro es neutro. El resultado se construye a partir de los votos positivos.