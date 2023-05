San Juan: Uñac confía en imponer su estructura para ganar intendencias y bancas

Antre el fallo del máximo tribunal, el gobernador se diferenció de su colega tucumano Juan Manzur y mantuvo las elecciones para las intendencias y la Legislatura. Su explicación fue que la Corte no intervino en esos comicios y por lo tanto no tiene razón para suspenderlos. Pero el verdadero motivo, coinciden fuentes cercanas a Gioja y a JxC, sería que sus candidatos locales llegan con mejor imagen que él y mantendrán la ayuda del gobierno provincial para ganar.

La elección del domingo será su oportunidad de reivindicar su figura y posicionarse para un futuro personal que, por ahora, es incierto. Su cara estará en las boletas porque se mantendrá el tramo de gobernador, aunque no será escrutado y si el elector quiere, puede cortar ese tramo. Tampoco está obligado.

La afluencia de votantes es la principal preocupación de Gioja, quien si bien se tiene fe para cuando se vote la categoría a gobernador, para el domingo no la tiene fácil. "Somos los más perjudicados. José Luis hace campaña casa por casa, es una figura fuerte, pero no le puede pedir a sus seguidores que lo vayan a votar dos veces. La gente no entiende eso", se lamentan en su equipo de campaña. Una de sus preocupaciones era no poder ganar en su ciudad, Rawson.

Para el diputado Marcelo Orrego, el candidato de JxC más competitivo, la del domingo también será una elección de final impredecible. "Tenía muchas expectativas, pero estamos ante comicios distintos, porque mucha gente no está al tanto de qué se va a votar. Esperemos que nos vaya bien, pero hubiera sido mejor que se eligiera todo el mismo día, como obliga la Constitución provincial", sostuvo ante Letra P.

Tanto el diputado opositor como su colega peronista Gioja pidieron suspender las elecciones locales ante el Tribunal Electoral de San Juan, pero no fueron tenidos en cuenta. El exgobernador dijo en los medios locales que coincide con el contenido la cautelar de la Corte, que es similar al planteo que llevó hace unos meses a una reunión del Consejo del PJ para pedirle a Uñac que se bajara. No fue escuchado por sus pares y prefirió no ir a la Justicia.

Los pronósticos

En estos días Gioja evitará hablar con los medios nacionales para no ser tildado de funcional a la agenda de los referentes de la oposición. En la campaña comparte con las figuras locales del PRO algunas críticas a Uñac, como la escasez de obras públicas como los diques, claves en una provincia desértica. Otros cuestionamientos son las deficiencias en políticas de salud y seguridad.

Hasta el martes, desde todos los búnkeres pronosticaban un triunfo ajustado del gobernador en la interna y una consagración en la general por una diferencia mínima, para lo que sería clave su capacidad de atraer a sectores humildes del gran San Juan.

En JxC daban por hecho que Orrego sería el candidato más votado de la provincia, pero en la general podía perder por el escaso aporte de los otros candidatos del frente. Son Marcelo Arancibia, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos, quien impulsó la declaración de certeza ante la Corte que derivó en la suspensión de la elección.

Vallejos iba a competir por el liberalismo de Javier Milei, pero se cruzó de vereda cuando Uñac implementó la ley de lemas y logró ser escuchado por los jueces de la Corte para arruinarle la reelección, a pocos días de la elección. Su decisión de caminar por los tribunales nacionales dejó a San Juan sin elección de gobernador. Pero no pudo evitar que se vote a intendentes y legisladores.