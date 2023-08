Uñac busca una banca en el Senado para tener un lugar bajo el sol en diciembre

Sergio Uñac , el gobernador saliente de San Juan , insiste una vez más. Primero intentó forzar la interpretación de la Constitución de su provincia para competir por un tercer mandato y la Corte Suprema de Justicia lo bajó de un hondazo. Después, ungió a su hermano mayor, el senador Rubén Uñac , para que ocupara su lugar en la boleta en los comicios provinciales del 2 de julio pasado. El apellido no fue un trampolín, fue un ancla: no solo el diputado Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio) se quedó con la gobernación, sino que la interna peronista la ganó José Luis Gioja . Este domingo, el mandatario sanjuanino intentará que la tercera sea la vencida y buscará dar el primer paso para convertirse en senador en octubre y evitar el destierro político que le propinaría otra caída.

La gira salomónica de Massa no alcanzó a apagar el fuego de la interna local. Cuando José Luis Gioja confirmó que el ministro de Economía estaría presente en un acto con su sector de UP, lanzó una chicana de consumo provincial. “Vamos a estar en un acto con Tomás Massa, no digo el primer nombre por las dudas” , disparó el diputado.

Gioja no perdona la terquedad de Uñac de sostener su candidatura finalmente fallida a la gobernación pese a las críticas de varios sectores y lo responsabiliza por la derrota del peronismo tras 20 años en el poder. “No podemos llevar de senador a un señor que le ha entregado la provincia al neoliberalismo”, sentenció tajante el diputado en campaña.

Por su parte, Uñac trató de exprimir la foto con Massa y se animó “a ser optimista”. “El 13 de agosto debemos convertir a Massa en candidato a presidente. Pueden contar con nosotros, nosotros contamos con ustedes”, centreó el gobernador sobre el escenario al lado del ministro. “Quiero desde el 10 de diciembre sanjuaninos en mi gabinete, en mi gobierno, participando de las decisiones”, devolvió el aspirante presidencial de UP.

Uñac se esperanza con tener un lugar bajo el sol en el futuro y por eso se aferra, en principio, a la posibilidad de llegar a la Cámara alta. No obstante, la transición está en marcha y lo pone de cara al despoder. Ya se reunió con Orrego para analizar “la realidad provincial” y fijar “algunos lineamientos para trabajar en conjunto de aquí al 10 de diciembre”.

“Garantizar un traspaso ordenado es signo de madurez democrática”, remarcó Uñac en Twitter. El peronismo no lo perdona. En la provincia, por la derrota de julio. A nivel nacional, quedó grabada su decisión de no firmar junto a sus pares el pedido del Poder Ejecutivo para impulsar el juicio a la Corte Suprema. Dicen que trató de no pelearse con el máximo tribunal, que tenía en sus manos la decisión sobre su candidatura. Si su postura fue un gesto para congraciarse con los jueces, no tuvo efecto.

Ahora, el gobernador saliente deberá repechar la bronca de la tropia propia y jugarse entero en las PASO para buscar su sobrevida. Enfrente, tendrá otra vez a los Gioja, la "sombra terrible" de Uñac, como escribiera un sanjuanino ilustre que sí llegó a ser presidente.