“ Todavía no ganamos nada . Hay que seguir militando. Hay que ir casa por casa”. Sergio Massa arengó a la tropa del bloque peronista en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, donde participó el jueves de la ceremonia de proclamación de las dos fórmulas que se enfrentarán en el ballotage el 19 de noviembre.

El camino hacia la segunda vuelta es árido. Las encuestas muestran un escenario parejo y hasta un posible triunfo del libertario Javier Milei , ahora apadrinado por Mauricio Macri . La campaña de Unión por la Patria (UP) no admite errores políticos ni de comunicación y tendrá su momento más definitorio en el debate presidencial del 12 de noviembre , donde los candidatos se verán cara a cara y sin red.

Más disciplina, orden en el discurso, ajuste quirúrgico en el territorio, propuestas, tranquilidad, militancia, profesionalismo. Todos los conceptos se pusieron sobre la mesa en la reunión de la mesa nacional de UP, que encabezó Eduardo “Wado” de Pedro el martes pasado en el búnker de la calle Mitre, donde se descartó, entre otras cosas, un acto propuesto por la CGT , por la mera sospecha de que podría llegar a generar algún tipo de irritación en el electorado independiente . También se pidió evitar la filtración de encuestas.

Massa repitió el mismo libreto con el bloque de la Cámara baja y lo hace en cada reunión desde la noche de la elección, cuando interrumpió los festejos en la terraza del complejo C Art Media para pedir “más humildad y trabajo que nunca”. “Entre la primaria y la general logramos que toda la fuerza política diga al mismo tiempo las mismas cosas. Sigamos ordenados”, dijo el candidato.

Los primeros análisis muestran que la aparición de Macri le endureció a Milei su voto antiperonista, aunque ese acuerdo también pudo haber afectado a su propio electorado “anticasta”. Algunos ejemplos se hicieron públicos en los últimos días. En UP creen que el universo puede crecer. El más emblemático fue el de Amalia Granata, que militó su desencanto en los canales de televisión y explicó las razones del triunfo de Massa en octubre. “El peronismo te rompió el traste porque militó casa por casa, barrio por barrio”, dijo la diputada santafesina.

La apreciación de Granata tiene correlato en los números. Según el análisis quirúrgico de UP, Massa creció con la participación del universo de ausentes en las PASO, aquellos que habían elegido fuerzas que no superaron esa instancia o los que habían votado en blanco. En algunas mesas logró también captar parte del voto de la izquierda. Perdió, en cambio, una porción menor de los sufragios de Juan Grabois. Por eso no fue casual el mensaje que Cristina Fernández de Kirchner mandó al Congreso Nacional del Frente Patria Grande, que se celebró el sábado 28.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanGrabois%2Fstatus%2F1718699712243532222&partner=&hide_thread=false Les comparto el mensaje de @CFKArgentina al Congreso nacional del @FtePatriaGrande. Gracias compañera. El 19, cueste lo que cueste, hay que frenar la deshumanización que proponen Macri y Milei. pic.twitter.com/G9nF5ETnXV — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 29, 2023

“Este es un saludo especial para que de acá al 19 pongamos todo, pero todo el esfuerzo personal en la militancia social para el triunfo de Unión por la Patria. Estoy segura de que lo van a hacer”, dijo Cristina en un audio que Grabois difundió luego en sus redes sociales. Así, la vicepresidenta buscó desatar cualquier nudo de resistencia final entre los propios.

El comando de Juntos por el Cambio (JxC) tiene sus propias cuentas: dice que Patricia Bullrich le transfiere a Milei 14 de los 24 puntos que consiguió en las elecciones del 22 de octubre. Pero mantiene dudas sobre el electorado de Juan Schiaretti, que cosechó el 6,78% de los votos en el país y 29% en su provincia, donde Massa salió cuarto, con el 13%. En tierra de Schiaretti, Milei consiguió el 33,54% de los votos. Bullrich obtuvo 22,63%. El cordobés hace un juego sinuoso en el distrito más antikirchnerista del país, donde muchos repiten que el reparto será 70/30 en favor del libertario. Un número similar al del ballotage entre Daniel Scioli y Macri en 2015. Fue 71,52 a 28,48%, lo que le dio el triunfo nacional a Cambiemos.

Massa sabe que no habrá milagros, pero trabaja para achicar la diferencia. En Córdoba está instalado a tiempo completo uno de sus principales operadores, Juan José Álvarez. El candidato sumó en los últimos días a su esquema a dirigentes cercanos a Schiaretti. La diputada Natalia de la Sota, la vicepresidenta de la Legislatura cordobesa, Nadia Fernández, y el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, entre otros, le dieron apoyo a viva voz.

El lunes desembarcará en la provincia. La visita estaba prevista desde antes del 22 de octubre, con la seguridad de que Massa llegaría al ballotage contra Milei. Según adelantaron a Letra P operadores que trabajan en el viaje, el ministro de Economía recibirá más gestos de la política local, avalados en silencio por el gobernador electo Martín Llaryora. Massa pondrá lo propio con la incorporación de parte de la agenda que Schiaretti presentó en campaña. El líder del Frente Renovador recordará, también, que salió segundo en la provincia en 2015. Aquella vez consiguió 20 puntos, respaldado por José Manuel De la Sota.

Schiaretti buscó despegarse del acercamiento de sus dirigentes este viernes al marcar su “categórico rechazo” al juicio a la Corte Suprema que impulsa “el gobierno kirchnerista del ministro" Massa. El jueves, Hacemos por Nuestro País, el espacio de Schiaretti, había salido a desmentir una operación montada por Milei, que aseguraba que el cordobés le había dado su apoyo al libertario. En el entorno de Schiaretti dejaron trascender el enojo ante el retuit que le dio Milei desde su propia cuenta a lo que señalaron como una fake news.

Fiscales se buscan

La fiscalización no es un tema menor para Córdoba, el segundo distrito electoral del país. Mientras Massa aceita con el peronismo local, Milei confía en la red de fiscales que le prometió Macri, que armarían Guillermo Dietrich, Paula Bertol y José Torello. ¿Eso le garantizará al libertario la presencia en toda la provincia? “La estructura está muy cansada, en Córdoba empezamos con elecciones en marzo”, le dijo a Letra P un dirigente de primera línea de JxC en tierra de Schiaretti.

Por lo pronto, el mayor despliegue territorial de la coalición en la provincia está en manos del radicalismo, destratado por Macri e insultado por Milei. Como publicó este portal, Milei designó a Diana Mondino como interlocutora con la UCR de Córdoba. La economista se reunió con Oscar Aguad, un radical macrista fiel. El resto no mostró demasiado entusiasmo.

Los contactos del massismo con la UCR llegan hasta niveles insospechados. Algo se supo cuando hasta Daniel Angelici sorprendió con su rechazo al acuerdo Macri-Milei. En Santa Fe, tercer distrito electoral del país, Massa ya consiguió el apoyo público e histórico del Partido Socialista, socio del radicalismo en el gobierno reconquistado, con despliegue en todo el territorio. Para UP fue "un éxito" total.

Massa sabe que, para ganar el ballotage, necesita pasar la barrera de los 30 puntos en Córdoba, acercarse a los 60 en la provincia de Buenos Aires, subir un poco más en Santa Fe y evitar que los 25 puntos de Bullrich en Mendoza migren directo a Milei por efecto antiperonista. Este viernes estuvo en la provincia cuyana con el gobernador radical Rodolfo Suárez y anunció compensaciones por los destrozos que provocó el Zonda la semana pasada.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1720531803310608605&partner=&hide_thread=false Acompañamos a Mendoza para paliar los daños que provocaron los incendios los últimos días, con un desembolso del gobierno nacional de 3.500 millones de pesos.



Junto al gobernador @RodySuarez. pic.twitter.com/ERslsY9fgq — Sergio Massa (@SergioMassa) November 3, 2023

Los ajustes en la provincia de Buenos Aires son municipio por municipio, coordinados con Axel Kicillof, el gran ganador del 22 que “está muy bien con la gente”, dicen en el massismo. Bajo la lupa están todos los distritos radicales, los PRO que perdieron gracias a la estrategia nacional de Macri y Bullrich y toda manzana en la que haya algún viejo amigo bonaerense de Massa.

El acuerdo del libertario con Macri también dejó otras novedades llamativas. Las denuncias de fraude o supuestas irregularidades en las elecciones del 22 de octubre se multiplicaron en redes sociales de La Libertad Avanza, apoyadas por cuentas ligadas al PRO o a Bullrich en la etapa anterior de la campaña. Eso sumó apoyo en medios de comunicación afines al macrismo que agitaron las versiones. Movimientos que ya empiezan a inquietar por su parecido a lo que hicieron en sus países Jair Bolsonaro y Donald Trump.

En ese contexto, buena parte de la dirigencia de JxC considera que el espacio tiene más chances de sobrevivir con Massa como presidente que con Milei en la Casa Rosada. Un triunfo del libertario, creen, llevaría inevitablemente a la ruptura porque Macri arrastrará a parte del PRO a una alianza con La Libertad Avanza. “En cambio, si gana Massa, JxC puede continuar, tal vez con respirador, entubado, pero va a seguir existiendo y va a tener el bloque opositor más grande”, dice una figura parlamentaria del espacio, que agrega que “la elección ya parece Massa-Macri”.

Una noche crucial

En algo coinciden peronistas, radicales y macristas: del debate del 12 de noviembre será definitorio para la elección y Massa corre con algunas ventajas. El candidato de UP le ganó la batalla de los “machetes” a Milei y no podrá llevar papeles, datos ni ningún tipo de información. Los candidatos podrán, además, desplazarse sobre el escenario a micrófono abierto.

“En una campaña tan mano a mano si le sacas ventaja en el debate, queda con poco margen de recuperación”, dice un dirigente de primera línea de UP. La fe en Massa para esa instancia es tan grande como la convicción de que cualquier evento inesperado puede desestabilizar a Milei frente a millones de televidentes y dar vuelta los pronósticos. Massa también tiene sus advertencias. Una sonrisa de más, un gesto sobrador pueden arruinar la estrategia.

“Sergio es un maestro de la escena. Conoce el Estado como pocos, tiene todo en la cabeza y sabe manejarse en situaciones de tensión. Va a ser una noche crucial”, apunta un UCR pura cepa. En el oficialismo analizan las derivaciones. Puede que Massa no logre conquistar el voto ajeno, pero igual consiga algo que lo favorezca: que la actuación de Milei desaliente a sus votantes menos convencidos y que muchos decidan quedarse en casa el 19 de noviembre o votar en blanco.