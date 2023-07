Según pudo saber Letra P, el viaje del postulante se había planificado en un primer momento para el martes 1 de agosto, pero podría postergarse hasta el fin de semana. Aunque Massa corre con algunas ventajas respecto de sus socios de UP, el desembarco en Córdoba no es de instrumentación simple. El primer límite lo puso Llaryora. Aunque se despachó contra “los pituquitos de Recoleta”, en obvia alusión a la dirigencia de Juntos por el Cambio, y tiene con Massa un pasado de militancia común, el gobernador electo le hizo saber al ministro de Economía, a través de terceros, que no jugará para él en la campaña nacional.