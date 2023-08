El dólar blue, por las nubes: los motivos de la disparada del paralelo

El dólar MEP se acomodó a la devaluación del 22% y este miércoles recortó un 1,2% alcanzando una precio de $659,42. Si bien fuentes oficiales aseguraron que no hicieron falta intervenciones para calmar a esa cotización -que funciona como señal a la moneda ilegal-, operadores de Bolsa notaron un ritmo más calmo, pero con la mano del Central al fin. Letra P consultó a Economía si habrá medidas para calmar la corrida, pero hasta el momento no hubo respuesta. Ni siquiera apelaron el argumento habitual de que, al tratarse de un mercado ilegal, no pueden monitorearlo.