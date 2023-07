"Un funcionario del Fondo (Monetario Internacional) me contaba que se comunicaron para decirle 'pídanle todo', 'exíjanle al máximo', y, con asombro, me decía 'qué poco patriotas tus colegas de la oposición', sorprendido frente a la idea de que ellos están dispuestos a que la gente la pase mal". Durante un acto en San Martín, mientras se dilata el acuerdo con el organismo multilateral de crédito, el ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa, acusó a economistas de Juntos por el Cambio de intentar boicotear las negociaciones para renegociar el pacto con el FMI.