El hecho de que haya o no acuerdo con el Fondo influye en las perspectivas por la aparición o no desembolsos para abultar las reservas escasas del Banco Central y la posibilidad del Gobierno de hacer frente a los compromisos venideros o en su defecto, caer en default. Ante la demora de las conversaciones y la incertidumbre, "la respuesta es la dolarización", indicó el analista Salvador Di Stefano. El jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal, sumó que "probablemente, la postergación de una definición cause algún tipo de ruido" y el socio de Delphos Investment, Santiago López Alfaro, coincidió pero prefirió la conducta expectante. "Están esperando a ver qué pasa", indicó.