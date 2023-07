A lo largo del tumultuoso proceso que condujo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa siempre se supieron dos cosas: que a priori era el dirigente de Unión por la Patria (UP) que mejor medía en las encuestas, pero que su condición de ministro de Economía lo exponía especialmente a ser receptor de reproches por las muchas cosas que andan mal en en su rubro y, peor aún, por las que podrían sobrevenir. En esto último está ahora, justo a un mes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se jugará el todo por el todo.

Las consultoras económicas privadas proyectaron alrededor del 7%, mientras que en el Gobierno se ilusionaban incluso con un número que empiece con 6, fuente posible de una narrativa de fogueo. Eso se determinará pronto, pero en medio del desastre que supondría incluso el mejor escenario, entusiasmaba –por decirlo de algún modo– la posibilidad que el rubro más sensible, Alimentos y bebidas no alcohólicas, vuelva a evolucionar por debajo del promedio. Esto es clave: no se debe olvidar que el instituto estadístico dará a conocer el 27 de septiembre el índice de pobreza y e indigencia del primer semestre de 2023, dato fresco con el que todos y todas iremos a votar al mes siguiente.