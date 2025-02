Ficha limpia: avanza el debate del proyecto que saca de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner

El conflicto por el orden de la sesión se suscitó en la reunión de labor parlamentaria, el clásico encuentro previo que tienen los jefes de bancada para definir el itinerario de la sesión. Martín Menem propuso que la sesión no durase más que siete horas, pero chocó con el jefe de UP, Germán Martínez , quien pedía por los 98 integrantes de su bancada, una habitual maniobra para embarrar la cancha.

La moción aprobada limita la sesión a 50 oradores, además de las defensas de los seis dictámenes presentados. UP la rechazó y la sesión se inició con gritos de sus referentes. El momento más tenso fue cuando Martínez se acercó al estrado e insultó a Menem porque no le habilitaba la palabra. La expectativa del oficialismo es votar antes de las 20, aunque el tiempo dependerá de las extensión de las cuestiones de privilegio, como se denominan a los tiempos que tienen los diputados para exponer temas libres.

Ficha limpia, en marcha

La sesión tuvo cuórum a las 10.20. LLA tuvo ayuda del PRO, la UCR, DPS y un sector de Encuentro Federal y partidos provinciales. Por EF no llegaron a tiempo Emilio Monzó, Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Sí estuvieron los partidos provinciales, que son claves para que el proyecto pase el filtro del Senado.

El proyecto tiene seis dictámenes firmados. LLA tuvo aval del PRO y la disidencia de la UCR, que objetó la cláusula que tomaba en cuenta las causas emitidas en los años no electorales. Hubo un acuerdo para que la fecha tope sea la presentación de los padrones provisorios, seis meses antes de la elección general.

Esta cláusula también fue objetada en dictámenes de minoría por el resto de la oposición dialoguista, que planteó otras objeciones que no fueron consideradas, como aumentar los delitos tomados en cuenta para aplicar ficha limpia. El proyecto del Gobierno se limita a los casos de corrupción. Sí se aclaró que el impedimento de competir caduca si se revoca el fallo o se cumple la condena.

El único dictamen en contra es el de la izquierda, mientras que UP pide ampliar el sistema actual, que impide candidaturas a quienes tengan condenas con sentencia firme. Agrega delitos que no están incluidos, como contrabando y lavado de activos.

El Senado, en veremos

Ficha limpia sería aprobada en Diputados, pero no tiene fecha de tratamiento en el Senado, donde está prevista una sesión para el jueves 20 de febrero, en la que podría ser tratado el proyecto. Alcanzaría con que este jueves la comisión de Asuntos Constitucionales fuera convocada para iniciar el debate.

Ese trámite no está previsto y en la oposición dialoguista sospechan de una maniobra del oficialismo para dilatar el tratamiento, con la complicidad del bloque de Misiones, una de las propias provincias que no tiene Ficha Limpia en su provincia. Las sesiones extraordinarias vencen el 21 de febrero y, si no se prorrogan, la actividad legislativa puede convocarse en marzo. Por ahora, este proyecto no está en carpeta.