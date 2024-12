Santa Fe: quién es Margarita Zabalza, la joven de estirpe socialista que Pullaro candidatea a la Corte Suprema

“Era un perfil importante en un área que no tenía antecedentes”, recuerdan quienes formaron parte junto a Zabalza del ministerio que en ese momento tenía a Raul Lamberto al frente. “Había que determinar en el marco del estado de derecho el patrimonio de tipos que venían creciendo desmesuradamente, algo que no era menor. Y lo hizo siempre respetando las reglas”, reconocen, al tiempo de destacar su propuesta: “Logró fallos en el tema del blanqueo de dinero que todo el mundo decía que era federal. Se anticipó” .

Uno de los casos emblemáticos en ese lugar fue el de Delfín Zacarías , el primer narco juzgado por lavado de activos en la Justicia Federal de Rosario . Previamente, la subsecretaría de Zabalza había puesto el ojo en la cantidad de propiedades y vehículos que había adquirido. “Con los datos de esa denuncia comenzamos a cruzar información y detectamos una gran inconsistencia económica”, decía en ese momento la por aquel entonces funcionaria provincial, en un espacio que no estuvo exento de polémicas.

Además formó parte de la segunda gestión de Mónica Fein en la intendencia de Rosario, como subsecretaria de Economía. Compañeros de aquella gestión la reconocen como “hiper laburadora y súper formada”. Allí, destacan, se involucró con la mejora de procedimientos y de tecnologías, sobre todo en materia tributaria.

Con esa expertise cumple funciones al día de hoy como secretaria académica en el posgrado de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UNR, donde también es consejera directiva por el claustro docente y profesora adjunta por concurso. “Es ampliamente reconocida por sus pares”, dicen en la FDER, al tiempo que la reconocen como alguien “sobradamente calificada” en caso de confirmarse su asunción como cortesana. Además, en la facultad se regocijan ante la posibilidad de que tres de sus profesores estén en la nueva Corte, sumándose a Daniel Erbetta y Jorge Baclini, otro de los mencionados, también hacen lo propio.

El peso del apellido y la militancia en el socialismo

“Es una postulación importante para nosotros. Es joven, pero tiene historia y la acompaña una conducta moral de su familia”, dice un histórico del PS, compañero de batallas de Juan Carlos, padre de Margarita, desde los años del Movimiento Nacional Reformista.

La abogada sabe desde siempre lo que es convivir con la política. “Estaba muy preocupada por su salud después de haber recibido semejante agresión”, le dijo pocos años atrás a Rosario3 cuando Andrés ‘Cuervo’ Larroque utilizó la expresión ‘narcosocialistas’ en una sesión del Congreso donde estaba presente su padre. Sobre la estirpe familiar, otro conocedor de muchos años sostiene que padre e hija “tienen el paradigma de la honestidad, que es un valor que muchas veces es un bien escaso”.

De militancia más vinculada a lo académico, quienes la conocen desde los años de estudiante recuerdan como una extrañeza cómo se decantó al Derecho habiendo estudiado en el Instituto Superior Politécnico. “Es una persona intachable, pero avispada, que no se come las curvas”, definen.

Un perfil conciliador que no le escapa a la toma de decisiones

En las entrañas partidarias la reconocen como una mujer que “da otro perfil a la institución”. Su juventud -sobre todo en términos de altos cargos judiciales- ha sido el motivo de discusión en las horas posteriores a conocerse su nombre como posible jueza de la Corte santafesina. “Es un cuadro pensando en el futuro del partido. No me sorprendió que sea alternativa pensando en las mujeres, pero no nos sobran”, reconocen.

“Cuando todo el mundo grita y quiere tener razón, ella busca consensos”, halagan desde el ámbito académico, mientras que dentro del partido de la Rosa avisan: “Es conciliadora, pero cuando se tiene que plantar se planta. La Corte no es hacer un expediente y fallar, y ella tiene criterio político”.