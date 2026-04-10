ROSCA SUPREMA

Santa Fe: la sombra de Ricardo Lorenzetti se proyecta sobre el futuro juez federal de Rafaela

El ministro Mahiques envió el pliego de Sebastián Saux para desembarcar en el territorio del poderoso ministro de la Corte. La familia judicial, a pleno.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
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juzgado rafaela
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El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remitieron al Senado el pliego de Sebastián Saux para ocupar el juzgado de Rafaela, territorio donde nació y en el que pesa la influencia de Ricardo Lorenzetti, otro de los cortesanos supremos.

Saux y su recorrido en la Justicia federal

El candidato propuesto por el Gobierno para ocupar el juzgado federal de Rafaela tiene, según fuentes consultadas por Letra P, una trayectoria ligada a la denominada familia judicial.

Saux es hijo de un excamarista en lo Civil y Comercial de Santa Fe con extensa carrera en la Justicia y en el ámbito académico.

A los 22 años ingresó al juzgado federal Nº1 de la capital provincial y a lo largo de los años ocupó distintos cargos. Fue escribiente auxiliar, oficial y prosecretario administrativo.

juzgado federal rafaela inauguración

En 2014 asumió como secretario del juzgado cuatro años después de haber obtenido su título de abogado por la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Desde entonces ejerce ese cargo sensible.

En el concurso para juez federal de Rafaela obtuvo un puntaje de 154,65. Se ubicó segundo en el orden de mérito, detrás de Santiago Díaz Cafferata y por delante de Verónica Andrea Medina.

Rafaela y el peso de Ricardo Lorenzetti

El juzgado federal de Rafaela, vacante desde 2020, es considerado un enclave de influencia del cortesano Lorenzetti, oriundo de esa ciudad del oeste santafesino.

Distintas voces del ámbito judicial local señalaron que el magistrado mantuvo un peso determinante en la dinámica del fuero. “Es la casa de Lorenzetti: entran sus familiares, sus amigos y los amigos de sus amigos”, afirmó una fuente rafaelina.

juzgado rafaela

Por ese mismo motivo, y si bien nadie identifica con claridad un vínculo de Saux con Lorenzetti, en el ámbito judicial coinciden en que la postulación no encontró resistencias de parte del supremo. “Nadie entra por la puerta del juzgado federal de Rafaela sin el aval de Ricardo”, aseguró otra fuente.

El Senado y la definición de los pliegos judiciales

El Senado dio ingreso formal este jueves a casi 60 pliegos enviados por Mahiques, entre ellos los de Saux y Emilio Rosatti. También figuró el de Walter Rodríguez, actual fiscal federal de Santa Fe y ahora propuesto para ser titular del juzgado federal Nº 2 de la capital provincial.

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Tras ese trámite, los expedientes serán tratados en la comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien comandó la etapa de presentación de avales, eventuales impugnaciones y audiencias públicas.

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