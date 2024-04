Daniel Yofra: "Hace años digo que cuando alguien se animara a hacernos daño no íbamos a estar preparados"

-Del lado de los trabajadores no hay nadie para aguantar los golpes. No hay oposición que salga en defensa contra lo malo del Gobierno. Cada uno se salva como puede.

-¿Quién debería estar de ese lado trabajador?

-El rol que podría ocupar la CGT o las centrales sería óptimo. Salir a enfrentar lo que le pasa a la clase trabajadora.

-¿Qué nivel de daño perciben?

-Hace tres meses nos vienen golpeando y avanzan en la práctica. Ahora se animan a no querer homologar las paritarias. Nos están pasando por arriba, pero no me llama la atención.

-¿Por qué no le llama la atención?

-Hace años digo que cuando se animara alguno a hacer determinados daños no íbamos a estar organizados para frenarlo. Desgraciadamente, no me equivoqué.

Yofra succi Aceiteros.JPG Yofra de Aceiteros, y Daniel Succi, el secretario General del SOEA el gremio de San Lorenzo, donde se encuentran grandes aceiteras. Juntos pelean la paritaria

-¿Hay margen para un paro general?

-Está claro que un paro general en cuatro meses es poco después de todo lo que está pasando.

-¿Es tarde para organizarse?

-No. Es una oportunidad histórica que tienen las centrales, el movimiento obrero y la dirigencia nacional de plantarse ante un gobierno que vino a destruir derechos.

La homologación salarial, clave uno

-¿Cómo analiza la no homologación que propone el gobierno de los acuerdos por encima de la inflación?

-Ya pasó en el Rodrigazo, eso desencadena en otras cosas.

-¿No homologar los acuerdo paritarios es pasar un límite?

-Lo veo como una mojada de oreja en términos de que no les importan las movilizaciones ni los paros del movimiento obrero. Es como decirnos “ustedes no están preparados”.

-Es un mensaje, pero puede tener efectos prácticos.

-Habrá que ir a una huelga. Pero esto primero lo van a padecer las empresas, porque un paro se hace a las aceiteras, a los bancos, a empresas de logística.

-Dijo que aún no está organizado el movimiento obrero para llevar adelante una medida de fuerza.

-Quizás pueda ser la punta del ovillo para salir a representar como corresponde a los trabajadores. Si no lo hace la central, lo tendremos que hacer individualmente los sectores más fuertes.

-¿Quiénes serían esos sectores?

-No me refiero a representatividad sindical sino a los que influyen mucho en la economía. Recordemos que el 25% de lo que le entra al Gobierno de exportaciones es de aceiteros.

-Llegada la circunstancia, ¿están dispuestos?

-Claro, por qué no lo haríamos. Ya hicimos en el segundo mandato de Cristina (Fernández) en 2015, que habían puesto un techo del 25% y acordamos el 38% y no lo querían firmar. En el 2020 también hubo muchos días de paro.

Yofra aceiteros.jpg Paritaria récord. La Federación logró una actualización del 25% que completa un total del 76% en el 2024. El aceitero ingresante cobrará $1.240.00 en abril

Política y Javier Milei

-¿La política está evaluando, especulando o esperando?

-La clase política está siempre de parte de los poderosos que los bancan para llegar a ese lugar.

-Es el mensaje que entró en la opinión pública en los últimos meses contra la clase política, sobre todo por parte de Javier Milei.

-Lo sostengo hace mucho. Hay dirigentes que los votan los trabajadores y después no trabajan por sus necesidades. La mayoría no tiene conciencia de clase porque no han sido trabajadores.

-¿Hubo una gran parte de los trabajadores aceiteros que votaron a Milei?

-Seguramente.

-¿A qué lo atribuye?

-Cuando los trabajadores logran buena plata, votan a quien les garantice sostener ese nivel.

-Me dijo en esta entrevista que hasta ahora hay complicaciones para sostenerlo.

-Claramente. Lo que más me interesa es que el día que se los convoque salgan a pelear por sus derechos más allá de a quién votaron.

-¿Hay cierta tensión en este sentido?

-No se puede señalar a quién lo votó.

-¿Qué les dice entonces a sus afiliados en estos momentos?

-Que tienen que entender que vienen por nuestros derechos.

-¿Nota arrepentimientos?

-Después del ballotage tuvimos un congreso nacional. Ahí dejamos en claro que teníamos que salir a pelear igual por los que lo votaron. No olvidemos que otros votaron a Alberto Fernández, que prometió una cosa y no cumplió.

-¿Acompañarían una eventual medida de fuerza?

-Sería una frustración como dirigente que los que votaron a Milei no quieran parar llegado el caso. Si ocurriera eso y no acompañaran, me replanteo cosas como dirigente.

Ganancias, clave dos

-¿Qué avizora si restituyen la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que se supone alcanza a gran parte de aceiteros?

-Si lo meten de nuevo va a ser difícil alcanzar un salario digno por más que tengamos salarios que superen el millón de pesos. No hay que volver seis meses atrás, momento en el que nos sacaban mucha plata.

-¿Qué significaría en términos de lucha sindical la restitución de Ganancias?

-Puede ser la estocada final.

-El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó en contra de restituir Ganancias. ¿Hablaron con él?

-Nunca lo escuché hablar a favor de los trabajadores. Siempre habla de los empresarios y el campo. Ojalá que sea así, sería un espaldarazo a los trabajadores. Cada uno asume su riesgo con sus decisiones.