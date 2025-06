Santa Fe: el Consejo de la Magistratura, otro ítem de la reforma que parte aguas en Unidos

La inclusión del sentido de las modificaciones a la Carta Magna en la ley -cuando solo debería habilitar los artículos a ser reformados- fue una forma de dotar de fuerza operativa al núcleo de coincidencias básicas al que se llegó en la previa de la sanción. Sin embargo, figuras importantes del bloque de convencionales de la UCR como así también del PRO no terminan de amigarse con la idea de un Consejo de la Magistratura . La opinión que cruza ambos espacios es que la figura ya existe a nivel federal y dio sobradas muestras de no funcionar .

Quienes dudan, consideran que el diseño del Consejo de la Magistratura federal “es la máquina de impedir, un desastre”. “Es el modelo más caro, de mayor burocracia y con menor nivel de resolución”, definen. El problema es que tampoco termina de haber consenso alrededor de la idea de un Consejo de la Magistratura con otra composición, sino que la cuestión es directamente con el tipo de organismo. “Abramos la participación, pero no así. Si no, parece que quedan siempre los mismos”, pidió una voz radical.

Composición, la clave

Quizás no con tanta vehemencia, en el socialismo coinciden con la lectura de que el Consejo de la Magistratura federal no ha funcionado. No es un dato menor: es el espacio que empujó la inclusión de la figura en el acuerdo final. Si bien se esfuerzan por mantener las conversaciones bajo siete llaves y no adelantar cuestiones de la Convención, reconocen que la composición es un tema a discutir para no cometer los mismos errores que en el ámbito nacional.