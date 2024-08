Rosario: una denuncia penal complica más la situación del juez federal Marcelo Bailaque

“Bailaque manejó todas las causas contra Alvarado. Necesitamos esclarecer quiénes están protegiendo a este juez que se ha caracterizado por no investigar, llegar tarde y obstaculizar los procesos judiciales”, añadió.

En el marco de esa investigación se intentó un allanamiento en las oficinas del contador. Sin embargo, los domicilios que había declarado ante la AFIP no coincidían con los que utilizaba. Cattalini opinó que “es una falta grave” que un contador no declare el domicilio real y aseguró que “la primera hipótesis es que Bailaque le avisó a Mizzau que iban a allanarlo”.

WhatsApp Image 2024-08-08 at 12.02.09.jpeg La diputada Lionela Cattalini denunció al juez que encabeza uno de los juzgados federales de Rosario.

¿Interferencias en la investigación del Consejo de la Magistratura?

Existe otro tema que tiene en el ojo de la tormenta a Bailaque que decidió a Cattalini a avanzar contra el juez. Mientras el Consejo de la Magistratura investiga su accionar, el juez contrató como abogado al padre de un secretario de la diputada nacional por el radicalismo, Roxana Reyes, una de las integrantes de la Comisión de Acusación del Consejo.

Enterada de esa sugestiva contratación, Reyes se excusó de seguir participando en el tema para evitar cualquier suspicacia en el proceso y contra su figura.

“Mi imparcialidad no está afectada, pero para no entorpecer el proceso o que surjan suspicacias, me excusé”, contó la diputada en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

La legisladora aseguró que su salida no demorará el proceso, en el que hoy se recopilan testimonios e informes, ya que rápidamente fue designado un nuevo consejero informante para ocupar su lugar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HernanFunes/status/1821542551993917836&partner=&hide_thread=false Caso Bailaque: Reyes se excusó y dijo que su "imparcialidad" no estaba en duda



Habló en @Cadena3_Rosario https://t.co/vdP0cz6QTS a través de @Cadena3com — Hernán Funes (@HernanFunes) August 8, 2024

La sospecha de un vínculo añejo

Los presuntos vínculos de Bailaque con Alvarado fueron denunciados por integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde esa fuerza indicaron que se le solicitaron al juez, en varias oportunidades durante 2013, medidas probatorias de la actividad delictiva de Alvarado que desestimó para que avance contra el narcotraficante.

Finalmente Alvarado fue detenido por la Justicia de Santa Fe luego del asesinato de un prestamista. Ese episodio derivó, en 2022, en una condena a prisión perpetua. Apenas seis días más tarde, y después de años de sospechas por su actividad narco, fue condenado a 15 años de prisión por la Justicia Federal en una causa por tráfico de estupefacientes.