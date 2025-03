Maximiliano Pullaro, Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti suturan las heridas del cierre de listas

En Rosario sucede algo similar con Verónica Irizar . La concejala socialista termina su mandato este año, pero no pudo integrar la nómina de unidad dado que, por la Ley de paridad, el lugar que le correspondía a su espacio debía ser ocupado por un hombre. Cuentan en Unidos que existió un pedido en la negociación para que sea contenida, y será cumplido: será reclutada por la Casa Gris , probablemente en un importante rol dentro de la estructura de uno de los ministerios que más protagonismo tiene en la gestión pullarista.

Irizar no fue la única concejala cuyo mandato finaliza este año y resignó la posibilidad de ser reelecta. Tres nombres importantes, de distintos espacios, seguirán el mismo camino y probablemente aterricen en el gabinete de Javkin . Uno es Mariano Roca , dirigente del riñón javkinista y presidente de Creo , el sello del alcalde. Es el único cuyo destino es aún incierto, pero seguro: en todas las mesas políticas se imaginan que tendrá un lugar de peso dada su cercanía con el intendente.

Irizar.jpg La concejala Verónica Irizar termina su mandato en diciembre del 2025.

A falta de tanto tiempo para el recambio, todas las fuentes son cautelosas a la hora de hablar de cargos. Sin embargo, hay dos especulaciones que corren: una apunta a la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana, que quedaría liberada dado que hoy es ocupada por la candidata Carolina Labayru. La otra surge de un reconocimiento que suelen hacerle en el Palacio de los Leones a Cardozo como uno de los concejales que más defiende la gestión: en ese sentido, la versión es que podría ocupar un rol cercano a una vocería. Sin embargo, por ahora son especulaciones.

Quiénes dejan el Concejo de Santa Fe

En la capital provincial hay apellidos pesados que en diciembre finalizan su mandato como concejales y no integran la lista de unidad local. Mas allá del caso de Molina, también aparecen los de los radicales Leandro González y Carlos Suárez, y la socialista Laura Mondino. En Unidos, el hecho de que estos nombres fuertes dentro de la arena politica no renueven sus bancas es leído como un proceso político ”positivo”, dicen, de cambios y renovaciones.

González fue presidente del Concejo durante cuatro años consecutivos. Perteneciente a la tribu Encuentro, sus pares lo caracterizaron como una figura que puede acercar las partes y generar consensos. El otro hombre de la UCR que deja el cuerpo es Suárez, ambos con varios mandatos encima y hoy por hoy defensores y muy cercanos a la gestión pullarista.

Molina.jpg Adriana Molina, Carlos Suárez y Leandro González.

Si bien los nombres deambulan en Casa Gris como posibles incorporaciones a la orbita provincial, no se descarta que puedan ocupar un rol importante dentro del municipio. En las charlas que mantuvieron Pullaro y Poletti para encauzar la lista unificada se estableció un plan de contención para figuras importantes, no con el fin de llenar espacios sino para “robustecer” las gestiones. Ese también es el caso de Mondino, ya que hasta el momento el PS no tiene representantes en lugares jerárquicos del gabinete local.