"La transición no está ni bien ni mal, no existe", responden en el equipo del gobernador electo de San Luis , Claudio Poggi , ante la consulta sobre cómo está preparando su gobierno el ganador de las elecciones del 11 de junio.

Durante el mes y medio que transcurrió desde aquel domingo de batacazo , Poggi no pudo hablar con Alberto Rodríguez Saá sobre qué encontrará el 10 de diciembre. Las noticias que le llegaron no fueron las mejores: se supo que el gobernador dispuso el nombramiento de funcionarios políticos en el escalafón más alto del personal estable.

Su reacción no se hizo esperar: envió una carta documento al gobernador, a todo su gabinete, al tesorero, a la rectora de la Universidad y a los entes descentralizados para exigirles que no siguieran engrosando la planta permanente de personal, sobre la que no hay registros. Todos los intentos de Poggi por tener datos fueron en vano.