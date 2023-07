Poggi y Orrego intentaron que sus listas pudieran ir adosadas con las del jefe de Gabinete porteño y con Bullrich, lo que se conoce como el modelo Y, pero no fue posible. Desconfiada, la ex ministra de Seguridad apostó por "los propios", que en San Luis y San Juan son más que rejuntes de macristas desplazados y radicales cercanos a Ernesto Sáenz . Se trata de dos provincias claves para el diseño del nuevo Congreso, porque junto a otras seis eligen representantes para las dos Cámaras del Congreso.

Hasta horas antes del cierre de listas nacionales, los referentes puntanos de JxC gestionaron sin éxito unificar candidatos legislativos. A Bullrich no le cayó bien que Poggi haya dicho luego de ganar que prefiere a Larreta en la interna y no se lo dejó pasar. Con la amabilidad que lo caracteriza, Pinedo rechazó las boletas patrocinadas por Poggi, quien se conformó con definir los segundos lugares y cedió los primeros a legisladores que buscan renovar: Gabriela González Riollo (presidenta del PRO local) en el Senado y Alejandro Cacace en Diputados (Evolución radical).

Las listas de Bullrich serán lideradas por Jorge Lucero (Senado) y Carlos Almena (Diputados). Las improvisó de madrugada el radical Walter Ceballos, recordado por haber juntado los votos de la convención radical de 2015 que aprobó la alianza de la UCR con el PRO, con el liderazgo de Sáenz. "Patricia no entiende que si Larreta ayudó a Poggi con la campaña, una vez electo, hará su juego. No se va a poner a esconder boletas", se indignó en diálogo con Letra P un referente local de JxC que intentó hasta último momento convencer a la candidata presidencial que no era negocio competir con un gobernador electo. No lo logró.

Orrego, también sin unidad

El diputado de JxC esperaba ser consagrado gobernador de San Juan el 14 de mayo, pero una cautelar de la Corte Suprema le impidió competir al actual mandatario, el peronista Sergio Uñac, y obligó a posponer los comicios para el último domingo. Fue así que este domingo llegó al cierre de listas como jefe de la fracción mayoritaria de JxC y con chances de ganar la elección a gobernador 15 días después y destronar al peronismo después de dos décadas, como finalmente ocurrió. Ni esa expectativa conmovió a Bullrich, que en la noche del cierre de listas presentó sus propios candidatos.

El senador nacional Roberto Basualdo, jefe político de Orrego, intentó impedir la interna, pero no fue posible. Bullrich, que este domingo festejó su victoria del diputado en un tuit, sabe de la buena relación de Basualdo con Larreta, a quien conoció a través de su compañera en el Senado Guadalupe Tagliaferri. Fue suficiente para desconfiar.

Orrego presentó a Emilio Achem y Marcela Montaña para el Senado; y a Nancy Picón y Enzo Cornejo para Diputados. Enfrentarán a nóminas encabezadas por Juan Bravo y María Raverta, referenciadas en la exministra, quien no tiene reparos en enfrentar a los gobernadores electos. Su prioridad es jugar con los propios.