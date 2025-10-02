BUENOS AIRES

San Isidro: la oposición denuncia que el intendente pagó sobreprecios en la compra de móviles

Ramón Lanús es apuntado por la adquisición vía decreto de 11 camionetas Toyota Hilux. Entrega con Patricia Bullrich y Karen Reichardt, la segunda de Espert.

Letra P | Periodismo Político
El intendente de San Isidro en la mira por posibles sobreprecios en la compra de móviles de seguridad

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quedó en el centro de todas las miradas por la compra de móviles para las fuerzas de seguridad con posibles pago de sobreprecios. Se trata de 18 camionetas Toyota Hilux que serán incorporadas a la Patrulla Municipal y fueron presentadas este miércoles en un acto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Dirigentes de la oposición pusieron en la mira al jefe comuna debido al precio que el municipio pagó por las mismas, ya que el precio informado y que se realizó no por licitación sino por compra directa, duplica el valor de mercado de las mismas.

Los números que complican al intendente de San Isidro

Según señalan desde la oposición el monto de adjudicación por decreto de las 18 camionetas es de $812.189.354, lo que implica un valor unitario de $73.835.395. En contrapartida, según la página oficial de Toyota Argentina S.A al mes de septiembre de 2025, el valor de la unidad es de $45.294.000. Por lo tanto, once camionetas tendrían un costo total de $498.234.000.

Es por estos números que se denuncia un “sobrecosto” de $313.955.354, equivalente al 63% encima del valor de lista. Eso, pese a que el decreto dictado por Lanús habla de un “descuento” realizado por Toyota.

Entrega con Patricia Bullrich

La entrega de los móviles se realizó este miércoles junto a la ministra y la segunda candidata a diputada nacional, Karen Reichardt. Oficialmente, el municipio informó que entregó a la Patrulla Municipal “18 nuevas camionetas equipadas con la última tecnología para fortalecer las tareas de prevención y combatir el delito” y que “los móviles fueron adquiridos con fondos municipales”.

“Con esta nueva adquisición, la gestión actual sumó ya 51 móviles nuevos lo que permitió aumentar fuertemente el patrullaje en todo el distrito. Son camionetas Toyota Hilux 4×4, totalmente blindadas, con sistemas de comunicación, GPS y cámaras de última tecnología que permiten realizar un seguimiento en vivo de los recorridos por las 40 cuadrículas del distrito”, detallan en la comunicación oficial.

Bullrich, por su parte, sostuvo: “Los tres niveles de gobierno tenemos que trabajar juntos para lograr que la seguridad, la vida, la libertad, la defensa de la propiedad de cada ciudadano esté garantizada. La baja en la cantidad de delitos en general en San Isidro y de homicidios en Argentina no es casualidad, es fruto de ese trabajo. Hay que ser duros con los delincuentes, estar con las víctimas y proteger a la sociedad, aunque el gobernador de la provincia no lo entienda”, y adelantó que el gobierno impulsa una Ley Antimafias y un nuevo Código Penal juvenil.

