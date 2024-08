Salta: el kirchnerismo se despega de Gustavo Sáenz y calienta motores rumbo a 2025

El kirchnerismo en Salta resolvió que no jugará con Gustavo Sáenz en 2025 debido a la cercanía cada vez más ostensible del gobernador con el presidente Javier Milei . Las distintas tribus y referentes de Unión por la Patria (UP) definieron poner proa a un armado propio de cara a las elecciones legislativas, donde arriesgarán la mitad de las bancas que la provincia tiene en el Congreso.

“El plenario definió que no vamos a ir a las PASO con los traidores. No queremos aliarnos con los que sabemos que traicionan y que hoy están totalmente subordinados a las políticas de Milei”, indicaron fuentes de la organización del plenario que congregó referentes nacionales y provinciales de UP, entre quienes se destacaron el jefe de la bancada en Diputados, Germán Martínez, y la senadora Juliana Di Tullio.